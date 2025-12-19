منتخب الأردن يتلقى ضربة موجعة أخرى قبل نهائيات كأس العالم

تحوم الشكوك حول مشاركة نجم المنتخب الأردني أدهم القريشي بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي ⁠للركبة خلال مباراة نهائي كأس العرب أمام المغرب.

وخسر الأردن النهائي أمام المغرب بنتيجة 3-2 أمس الخميس.

وقال الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان "⁠أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها القريشي، تعرضه لقطع بالرباط الصليبي الأمامي" متمنيا له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.

ولم يكشف الاتحاد عن مدة غياب اللاعب أو أي ​تفاصيل عن برنامج العلاج وإعادة ‌التأهيل.

وكان زميله في المنتخب يزن النعيمات تعرض أيضا لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة العراق ‌في دور الثمانية لكأس العرب وخضع لجراحة ناجحة في ‌مستشفى سبيتار المتخصص في ⁠علاج وتأهيل الإصابات الرياضية.

وتوجه مثل هذه الإصابات ضربة موجعة للأردن قبل أول ظهور له في كأس ‌العالم الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوقعت قرعة كأس العالم الأردن ‍مع الأرجنتين حاملة اللقب والجزائر والنمسا في دور المجموعات.