منتخب الأردن يتلقى ضربة موجعة أخرى قبل نهائيات كأس العالم

TIRANA, ALBANIA - OCTOBER 14: Adham Al-Quraishi of Jordan controls the ball during an International friendly match between Albania and Jordan at Air Albania Stadium on October 14, 2025 in Tirana, Albania. (Photo by Armando Babani/Getty Images)
أدهم القريشي تعرض لقطع بالرباط الصليبي الأمامي (غيتي)
Published On 19/12/2025
آخر تحديث: 18:47 (توقيت مكة)

تحوم الشكوك حول مشاركة نجم المنتخب الأردني أدهم القريشي بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي ⁠للركبة خلال مباراة نهائي كأس العرب أمام المغرب.

وخسر الأردن النهائي أمام المغرب بنتيجة 3-2 أمس الخميس.

وقال الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان "⁠أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها القريشي، تعرضه لقطع بالرباط الصليبي الأمامي" متمنيا له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.

ولم يكشف الاتحاد عن مدة غياب اللاعب أو أي ​تفاصيل عن برنامج العلاج وإعادة ‌التأهيل.

وكان زميله في المنتخب يزن النعيمات تعرض أيضا لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة العراق ‌في دور الثمانية لكأس العرب وخضع لجراحة ناجحة في ‌مستشفى سبيتار المتخصص في ⁠علاج وتأهيل الإصابات الرياضية.

وتوجه مثل هذه الإصابات ضربة موجعة للأردن قبل أول ظهور له في كأس ‌العالم الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوقعت قرعة كأس العالم الأردن ‍مع الأرجنتين حاملة اللقب والجزائر والنمسا في دور المجموعات.

المصدر: الجزيرة + رويترز

