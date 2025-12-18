يوم فكر جون تيري بالانتحار بسبب إهداره ركلة جزاء بنهائي دوري الأبطال

أقر الدولي الإنجليزي المعتزل جون تيري بأنه فكّر في الانتحار بعد إضاعته لركلة ترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2008/2007.

وأهدر تيري ركلة الترجيح الخامسة والحاسمة في مباراة فريقه الأسبق تشلسي ضد مواطنه مانشستر يونايتد التي جرت على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو.

وتقدّم تيري لتنفيذ الركلة الخامسة لكنه انزلق قبل التسديد بلحظات لترتطم كرته بالقائم، ومن سوء حظه فإن مانشستر يونايتد هو الذي خطف اللقب بعد فوزه بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء تلك المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال تيري (45 عاما) إنه دخل في حالة انهيار نفسي، وراودته فكرة مجنونة وذلك بالانتحار بالقفز من ارتفاع كبير في الفندق الذي كان يقيم فيه تشلسي حينها.

وأضاف في بودكاست "ميني توكس" (Mennie Talks) "بعد المباراة عدنا إلى الفندق، وكنت في الطابق الـ25، نظرت من النافذة وقلت لماذا؟ لماذا حدث ذلك؟ كنت سأقفز. لا أقول إنه إذا مررت بنفس التجربة أنني سأقفز، لكن في تلك اللحظة تمرّ في رأسك أفكار كثيرة".

وتابع تيري "بعدها صعد زملائي إلى الغرفة وأخذوني إلى الأسفل. إنها لحظة ماذا لو؟ التي لا تعرف معها ماذا يمكن أن يحدث".

يُذكر أن جون تيري دافع عن ألوان تشلسي لفترة طويلة امتدت بين عامي 1998 و2017، ونجح خلالها في الفوز بدوري الأبطال مرة واحدة.

وغاب تيري عن المباراة النهائية التي جمعت بين تشلسي وبايرن ميونخ موسم 2012/2011، بداعي الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء في إياب نصف النهائي بتلك النسخة أمام برشلونة.

وخلال مسيرته الطويلة مع تشلسي تُوج تيري بـ5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عدد من البطولات الكبرى الأخرى أبرزها الدوري الأوروبي مرة واحدة أيضا، مع ذلك لم تكن تلك الإنجازات كافية لمحو أثر زلّة ركلة الجزاء تلك من رأسه.

وتابع تيري "حتى اليوم ما زالت تلك الركلة في ذهني، صحيح أن تأثيرها قد خفت مع مرور السنوات، لكنها ما زالت تؤثر بي كثيرا".

وزاد "أحيانا أستيقظ في منتصف الليل وأقول لقد حدث ذلك فعلا (إهدار تلك الركلة)، لماذا؟!. لا أعتقد أن ذلك سيزول يوما".

وختم تيري "في تلك اللحظة اكتشفت بسرعة كبيرة من هم أصدقائي الحقيقيين ومن هم الأشخاص الذين اهتموا بي وهم قلة في كرة القدم لكن الحقيقيين يظهرون في الأوقات الصعبة، كان راي ويلكينز أول من اتصل بي ليتأكد أنني بخير، إضافة إلى عدد من الأشخاص الآخرين".

وارتدى تيري قميص تشلسي في 717 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 67 هدفا وقدّم 29 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.