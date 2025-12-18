موعد مباراة المغرب ضد جزر القمر بكأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، والقنوات الناقلة للبث المباشر.

تقام هذه النسخة من البطولة الأقوى كرويا على مستوى المنتخبات في القارة السمراء، بالمغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

ويدخل المنتخب المغربي البطولة ليس بوصفه مرشحا عاديا، بل باعتباره واجهة المشروع الكروي الجديد الذي تم بناؤه خلال السنوات الأخيرة على ركائز واضحة.. استقرار فني، ومجموعة من أبرز لاعبي الدوريات الأوروبية، وذهنية تنافسية ارتقت إلى المستوى العالمي.

ويلعب المغرب وجزر القمر في المجموعة الأولى إلى جانب مالي وزامبيا.

موعد مباراة المغرب ضد جزر القمر في كأس أمم أفريقيا

تقام مباراة المغرب وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا الأحد 21 ديسمبر/كانون الأول، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

وتبدأ المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، الـ11 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025

خصصت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية مجموعة قنوات "ماكس" لبث مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

قناة الرياضية المغربية

القناة الجزائرية الأرضية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

وبقيادة المدرب وليد الركراكي، نجح المنتخب في خلق منظومة منسجمة تجمع بين واقعية الأداء وقوة الشخصية، من ثبات ياسين بونو، إلى انطلاقات أشرف حكيمي، وصولا إلى محورية سفيان أمرابط وتطور التكتيك الجماعي.

ومنذ تتويجه التاريخي عام 1976، ظل المنتخب المغربي قريبا من لقبه القاري بدون أن يلمسه فعليا، إذ حصل على المركز الثالث في نيجيريا 1980، ثم اكتفى بالمركز الرابع في نسختي 1986 بمصر و1988 التي استضافها.

أما التسعينيات فشهدت غيابات وإقصاءات مبكرة، قبل أن يعيد نسخة تونس 2004 بعض بريق الأمل، حين بلغ الفريق النهائي بقيادة نجوم مثل مروان الشماخ ويوسف حجي، إلا أنه خسر اللقب أمام أصحاب الأرض.

ثم جاءت سنوات من التذبذب في الأداء والنتائج، قبل أن يفتح إنجاز 2022 صفحة جديدة كليا. فقد نجح الجيل الحالي في تحطيم جدار الرهبة، وأثبت قدرته على مجاراة كبار العالم، وهذا يمنحه شرعية قوية للبحث عن اللقب القاري الذي استعصى لأكثر من 48 عاما.

وتظل نسخة كوت ديفوار الأخيرة في الذاكرة كأسوأ لحظة قارية حديثة للمنتخب المغربي، حين ودع البطولة من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا. هذا الخروج المفاجئ شكل صدمة لجماهير "أسود الأطلس" وأثار تساؤلات حول قدرة المنتخب على الحفاظ على مستوى ثابت بعد المونديال والقدرة على ترجمة الإنجاز قاريا هذه المرة.

وتقام البطولة في 9 ملاعب موزعة على 6 مدن هي الرباط والدار البيضاء وطنجة وأغادير وفاس ومراكش.