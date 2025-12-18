ملياردير هندي يُهدي ميسي ساعة قيمتها أكثر من مليون يورو

تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي هدية ثمينة للغاية خلال زيارته الأخيرة إلى الهند.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أحد الأثرياء في الهند أهدى ميسي ساعة نادرة تقارب مليون جنيه إسترليني (1.1 مليون يورو)، وذلك في ختام زيارة اللاعب إلى الهند، والتي استمرت 4 أيام، وعُرفت إعلاميا باسم "جولة الغوت" (GOAT).

ساعات ميسي الفاخرة

ولبّى ميسي دعوة الملياردير الهندي موكيش أمباني لزيارة مركزه "فانتارا" لإنقاذ الحياة البرية والحفاظ عليها، وهناك قدّم له ابنه أنانت الهدية المذهلة.

وأوضحت الصحيفة أن الساعة من طراز "ريتشارد ميل توربييون آر إم 300-في 2 جي إم تي" (RM 003-V2 GMT) الإصدار الآسيوي، وهي نادرة جدا، إذ لم تُصنع منها سوى 12 قطعة في العالم، وتتميز بعلبة سوداء من الكربون وميناء هيكلي يُظهر حركة التروس الداخلية للساعة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لميسي مرتديا ساعة، وهو ما عدّته الصحيفة بأنه "قبل الهدية بسعادة كبيرة".

وتُعد ساعة "ريتشارد ميل" أحدث إضافة إلى مجموعة ميسي المذهلة من الساعات الفاخرة التي تضم ساعة "باربي دايتونا"، وهو إصدار فاخر من ماركة رولكس دايتونا، وتتميز باللون الوردي الفاقع، ويبلغ ثمنها 700 ألف جنيه إسترليني.

كما يملك ميسي ساعة "رينبو دايتونا"، وهي إصدار فاخر آخر من "رولكس دايتونا" مع أحجار كريمة ملونة حول الإطار، وتبلغ قيمتها 505 آلاف جنيه إسترليني.