قطر تستضيف كأس فيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن موعد مباراة كأس فيناليسيما التي تجمع بين إسبانيا الفائزة بكأس أوروبا والأرجنتين بطلة كوبا أميركا، وتستضيفها دولة قطر.

كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين

وستقام المباراة يوم 27 مارس/آذار 2026، وستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي على ملعب لوسيل الذي شهد إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، وفاز فيها منتخب "التانغو".

وأعيد إحياء المنافسة بين بطلي القارتين في عام 2021 عندما عارض اليويفا واتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) خطط الفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين.

وقالت اللجنة المحلية المنظمة للأحداث الكروية في قطر إنه "بالنسبة للأرجنتين، تمثل هذه المباراة عودة رمزية إلى مسرح انتصارها المثير على فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث أنهى التانغو انتظارا دام 36 عاما لاستعادة أغلى جائزة في عالم كرة القدم".

وفازت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي 3-صفر على إيطاليا في المباراة التي أقيمت عام 2022 على ملعب ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

والتقى منتخبا إسبانيا والأرجنتين في 14 مناسبة، وفاز كل منهما 6 مرات.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية أشارت إلى أن "الفيفا" يرغب في أن تحظى هذه المباراة بأولوية مطلقة، لذلك لن تقام أي مباراة دولية في ذلك اليوم.

ويتزامن هذا الموعد مع فترة التوقف الدولي الأولى في العام المقبل، والتي ستشهد إقامة مباريات الملحق الأوروبي والعالمي المؤهلة إلى المونديال.

وينتظر عشاق كرة القدم المباراة التي تجمع بين اثنين من أقوى المنتخبات العالمية، كما ستكون محط أنظار الصحافة العالمية لرؤية ما سيفعله الأرجنتيني ليونيل ميسي من جهة، وما سيقدمه الإسباني الشاب لامين جمال على الجهة الأخرى.

وهذه المواجهة بين بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا ليست جديدة، بل أقيمت سابقا مرتين عامي 1985 و1993 تحت مسمى "كأس أوروبا/أميركا الجنوبية للأمم" أو "كأس أرتيميو فرانكي"، وفازت فرنسا بالأولى على الأوروغواي 2-0 والأرجنتين على الدانمارك بركلات الترجيح.

وأحرزت الأرجنتين لقب كوبا أميركا للمرة الثانية تواليا والـ16 في تاريخها بفوزها في نهائي 2024 على كولومبيا 1-0 بعد التمديد، في حين تغلبت إسبانيا في نهائي كأس أوروبا 2024 على إنجلترا 2-1، وأحرزت اللقب القاري للمرة الرابعة.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب رئيس اللجنة المنظمة إن "قطر تفخر باستضافة هذه المباراة المرموقة بين بطلين، لدينا سجل حافل بتنظيم فعاليات رياضية عالمية المستوى، وتوفير تجربة استثنائية للجماهير والمشجعين ووسائل الإعلام، وتُعد استضافة بطولة فيناليسيما 2026 دليلا إضافيا على الثقة التي يوليها شركاؤنا لقطر".

بدوره، قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين "تجسد هذه المباراة توحيد قارتين كرويتين، وتُبرز الانتشار العالمي لرياضتنا في مثل هذه المواجهة المرموقة".

وأضاف "نتطلع إلى أمسية لا تُنسى من كرة القدم الاحترافية والاحتفالات الدولية"، في حين قال رئيس اتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) الباراغوياني أليخاندرو دومينغيس إن "هذه المباراة الاستعراضية أكثر من مجرد منافسة، إنها رمز للتعاون والاحترام بين الاتحادات القارية، وفرصة للجماهير للاستمتاع بحدث تاريخي بكل معنى الكلمة".