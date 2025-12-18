قصة منشفة الوجه التي منحت سان جيرمان لقب كأس القارات

لجأ الروسي ماتفي سافونوف حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي لحيلة غريبة للتصدي لركلات الترجيح خلال المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال".

وقاد سافونوف (26 عاماً) العملاق الباريسي للتتويج باللقب أمس، بعدما تصدى لـ4 ركلات ترجيح أمام فلامنغو البرازيلي في المباراة التي استضافها ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بدولة قطر، والتي انتهت في أشواطها الأربعة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وخطف سافونوف (26 عاما) الأنظار من الجميع بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، إذ استعان بـ"منشفة وجه سحرية" للتصدي للكرات، على حد وصف صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وذكرت الصحيفة: "عادة ما يستعين حراس المرمى بقوارير المياه لتدوين زوايا تسديد المنافسين، لكن سافونوف كانت له طريقته الخاصة"؛ إذ نجح في التصدي لـ4 ركلات، بواقع واحدة عن يساره و3 عن يمينه.

ويبدو أن الحارس والجهاز الفني للفريق الباريسي قد عكفوا على دراسة أسلوب لاعبي فلامنغو بعناية فائقة؛ فقبل بدء الركلات، شوهد سافونوف وهو يصغي لتعليمات أحد أعضاء الطاقم الفني، الذي سلمه منشفة وجه ظلت بحوزته حتى الركلة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن المنشفة كانت تخفي بداخلها ورقة كُتبت فيها بدقة الزوايا المفضلة للاعبي فلامنغو. كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحارس الروسي وهو يتفحص المنشفة بين كل ركلة وأخرى، حيث كانت الورقة مخبأة بعناية بعيدا عن "الأعين المتطفلة".

على الجانب الآخر، أشاد فيليبي لويس، مدرب فلامنغو، بالعمل الكبير الذي قدمه الحارس سافونوف ومن خلفه الجهاز الفني لباريس سان جيرمان.

وقال لويس: "يبدو أن حارس سان جيرمان درس الأمر جيدا؛ فتوقفه قبل ركلة بيدرو، وتمركزه في المنتصف أمام تسديدة ليو، جعلا الأمر يبدو كأنه كان يراقب تدريباتنا أمس".

وأضاف: "ما فعله يستحق الإعجاب حقا. أهنئ باريس، الذي لم يظفر باللقب عبر ركلات الترجيح فحسب، بل قدموا موسما رائعا واستحقوا التتويج. أهنئ باريس وحارسه الذي تصدى لهذه الركلات ببراعة ومنح فريقه اللقب".

يُذكر أن سافونوف شارك مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في 4 مباريات بمختلف المسابقات، استقبلت شباكه خلالها 3 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه في مباراتين، وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت".

نجاح مذهل لسان جيرمان بركلات الترجيح

في السياق حصد باريس سان جيرمان العلامة الكاملة في ركلات الترجيح منذ تولي لويس إنريكي تدريبه صيف عام 2023 وفق ما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وحقق سان جيرمان نسبة نجاح كاملة بنسبة 100% في حقبة إنريكي المستمرة، إذ فاز في المباريات الـ4 التي وصل خلالها إلى ركلات الترجيح على حساب كل من مواطنه لنس، وليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، وأخيرا فلامنغو.

نتائج مباريات باريس سان جيرمان في ركلات الترجيح منذ وصول إنريكي عام 2023:

باريس سان جيرمان 1-1 لنس (4-3 بركلات الترجيح) في 22 ديسمبر/كانون الأول 2024 وذلك في دور الـ32 من كأس فرنسا.

باريس سان جيرمان 1-1 ليفربول (4-1 بركلات الترجيح) في 11 مارس/آذار 2025 في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025/2024.

باريس سان جيرمان 2-2 توتنهام هوتسبير (4-3 بركلات الترجيح) في 13 أغسطس/أب 2025 في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

باريس سان جيرمان 1-1 فلامنغو (2-1 بركلات الترجيح) في 17 ديسمبر/كانون الأول 2025 في نهائي كأس القارات للأندية.

وأشارت "ليكيب" إلى أن باريس كان قد خسر 5 من آخر 7 مباريات وصل خلالها إلى ركلات الترجيح بين عامي 2010 و2022.