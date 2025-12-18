المغرب بالصدارة.. القيمة السوقية لجميع منتخبات كأس أفريقيا 2025

يتصدر المنتخب المغربي لكرة القدم قائمة المنتخبات الأغلى في القارة السمراء، المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقرر انطلاقها الأحد المقبل.

وتبلغ القيمة السوقية "لأسود الأطلس" حوالي 436 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في بيانات وإحصائيات كرة القدم.

وشهدت المراكز العشرة الأولى وجود منتخبين عربيين آخرين غير المغرب هما الجزائر ومصر في المركزين السادس والتاسع على التوالي، في حين يتأخر المنتخب التونسي إلى المركز الـ13.

وفيما يتعلق بممثلي العرب الأخيرين في البطولة، فيحتل منتخب جزر القمر المركز الـ17 بقيمة سوقية تبلغ 20.1 مليون يورو، بينما يحتل المنتخب السوداني المركز الـ23 بقيمة سوقية تبلغ 2.2 مليون يورو.

أغلى لاعب في كل منتخب عربي مشارك بكأس أمم أفريقيا 2025:

منتخب المغرب (أشرف حكيمي بقيمة سوقية 80 مليون يورو).

(ريان آيت نوري بقيمة سوقية 40 مليون يورو). منتخب الجزائر (ريان آيت نوري بقيمة سوقية 40 مليون يورو).

(ريان آيت نوري بقيمة سوقية 40 مليون يورو). منتخب مصر (عمر مرموش بقيمة سوقية 65 مليون يورو).

(عمر مرموش بقيمة سوقية 65 مليون يورو). منتخب تونس (حنبعل مجبري بقيمة سوقية 14 مليون يورو).

(حنبعل مجبري بقيمة سوقية 14 مليون يورو). منتخب جزر القمر (زايدو يوسف بقيمة سوقية 6 ملايين يورو).

(زايدو يوسف بقيمة سوقية 6 ملايين يورو). منتخب السودان (أبو بكر عيسى بقيمة 250 ألف يورو).

ويحتل المنتخب السنغالي بطل النسخة قبل الأخيرة المركز الثاني من حيث القيمة السوقية في البطولة بشكل عام، بفارق 18 مليون يورو تقريبا عن نظيره المغربي مستضيف البطولة القادمة.

أما منتخب كوت ديفوار حامل اللقب فيحتل المركز الثالث، إذ تبلغ قيمته السوقية حوالي 342 مليون يورو، بحسب الموقع ذاته.

وبالنظر إلى بيانات الموقع الشهير، فإن 7 منتخبات مشاركة في البطولة ليست من ضمن أغلى 24 فريقا في القارة السمراء وهي غينيا الاستوائية، بنين، زيمبابوي، أوغندا، تنزانيا، السودان وبوتسوانا.

وتاليا القيمة السوقية لجميع منتخبات كأس أفريقيا 2025 في المغرب:

المغرب: 436.6 مليون يورو. السنغال: 418.4 مليون يورو. كوت ديفوار: 342 مليون يورو. نيجيريا: 285 مليون يورو. الكاميرون: 254 مليون يورو. الجزائر 224.8 مليون يورو. مالي: 149.3 مليون يورو. مصر 136.4 مليون يورو. الكونغو الديمقراطية: 133 مليون يورو. بوركينا فاسو: 119.5 مليون يورو. تونس 71 مليون يورو. أنغولا: 54 مليون يورو. جنوب أفريقيا: 44.8 مليون يورو. الغابون: 31.2 مليون يورو. موزمبيق: 25.3 مليون يورو. زامبيا: 21.7 مليون يورو. جزر القمر 20.1 مليون يورو. غينيا الاستوائية: 18.6 مليون يورو. بنين: 13.4 مليون يورو. زيمبابوي: 10.1 ملايين يورو. أوغندا: 7.08 ملايين يورو. تنزانيا: 6.3 ملايين يورو. السودان 2.2 مليون يورو. بوتسوانا: 1.95 مليون يورو.

وتنطلق النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية بالمباراة الافتتاحية التي ستجمع بين منتخبي المغرب المضيف وجزر القمر لحساب المجموعة الأولى، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.