شاهد.. هدف المغرب المذهل بالأردن يرشح طنان لجائزة بوشكاش

بعد يومين فقط من فوز الأرجنتيني سانتياغو مونتيل بجائزة بوشكاش التي يقدمها الفيفا لأجمل هدف في العام، سجل المغربي أسامة طنان هدفا مذهلا من نصف ملعبه ضد الأردن في نهائي كأس العرب 2025 لكرة القدم، سيكون له شأن كبير في الجوائز العالمية.

ولم تمر سوى 3 دقائق فقط حتى لاحظ طنان وهو في نصف ملعب المنتخب المغربي تقدم يزيد أبو ليلى من مرماه فسدد كرة مباغتة عالية مرت من فوق حارس الأردن الذي اصطدم بالقائم الأيمن للمرمى وهو يحاول إنقاذ الكرة التي سكنت الشباك بشكل لا يصدق ليتقدم للمغرب 1-0.

ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى أصبح الهدف متداولا بشكل ضخم بين عشاق الساحرة المستديرة حول العالم وخاصة في المغرب التي تمني النفس بفوز منتخبها باللقب.

وفاز مونتيل بجائزة بوشكاش في حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي أقيم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، وأسفر أيضا عن فوز النجم الفرنسي عثمان ديمبلي بجائزة أفضل لاعب في العالم.