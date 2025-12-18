الفيفا يلغي مباراة السعودية والإمارات رسميا ويحدد صاحب المركز الثالث بكأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس إلغاء مباراة السعودية ضد الإمارات في بطولة كأس العرب قطر 2025، لتحديد المركز الثالث بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.

وقال الفيفا في بيان "تم إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب قطر 2025 بين منتخبي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظرا للأحوال الجوية والعواصف الرعدية في محيط الملعب المستضيف".

وأضاف "على الرغم من احتفاظ الملعب بجاهزيته التشغيلية الكاملة وبقاء أرضيته في حالة جيدة فإن هذا القرار اتُخذ من قبل حكم المباراة حرصا على سلامة اللاعبين والمشجعين وجميع العاملين داخل الملعب".

وتابع الفيفا "ستحدد اللجنة المختصة في الاتحاد الدولي لكرة القدم صاحب المركز الثالث لاحقا".

وبسبب الأمطار توقفت المباراة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0-0، إذ أعلن الحكم الدولي التشيلي كريستيان غاراي صعوبة انطلاق الشوط الثاني جراء استمرار هطول الأمطار بكثافة وتجمّع المياه في أرضية الملعب.

وعلى الرغم من أن الاتجاه كان يسير نحو تأجيل إقامة الشوط الثاني إلى وقت لاحق فإن مدرب منتخب الإمارات أولاريو كوزمين ونظيره هيرفي رينارد في السعودية رفضا استكمال اللقاء خوفا على سلامة اللاعبين، مما عجل بإلغائها.

ويمكن أن تحسم نتائج المنتخبين وترتيبهما في البطولة الفائز بالمركز الثالث، إضافة إلى اللعب النظيف الذي يُعتمد عليه في تصعيد الفرق من دور المجموعات في حال التساوي بالنقاط والأهداف.