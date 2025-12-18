فابريغاس يشعل غضب جماهير السنغال قبل كأس أفريقيا

يتعرض الإسباني سيسك فابريغاس مدرب فريق كومو الإيطالي لانتقادات لاذعة من الجماهير السنغالية بعد الإصابة التي تعرّض لها أسان دياو، والتي تهدد مشاركته مع "أسود التيرانغا" في بطولة كأس أفريقيا 2025.

ودفع فابريغاس بدياو العائد من الإصابة، يوم الاثنين الماضي أساسيا في مباراة كومو وروما ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي، لكن اللاعب السنغالي تعرّض لإصابة جديدة حرمته من إكمال اللقاء في اليوم الذي كان من المفترض أن يكون فيه بمعسكر منتخب السنغال.

فبعد انطلاقه في هجمة مرتدّة إثر ركلة ركنية لصالح روما، قطع دياو (20 عاما) الملعب كاملا قبل أن يسدد كرة تصدى لها إيفان نديكا حارس روما، وبعد هذا المجهود سقط اللاعب أرضا عاجزا عن إكمال المباراة.

وغادر دياو أرض الملعب باكيا عند الدقيقة 38 حيث استبدله فابريغاس بزميله أناستاسيوس دوفيكاس وهو ما أشعل غضب الجماهير السنغالية.

وقال فابريغاس "فيما يخص دياو، أفضّل عدم الخوض كثيرا في الموضوع. لقد تم استدعاؤه وتحدثت معه بعد مباراة إنتر. هو يعرف جيدا رأيي، كما تحدثت شخصيا مع مدربه في المنتخب، بصراحة لم تكن محادثة مريحة".

وأضاف فابريغاس في مؤتمر صحفي بعد الخسارة صفر-1 أمام روما "لقد تعرّض لإصابة في العضلة القابضة. أنا من أشد الداعمين للمنتخبات وأتمنى أن يتمكن الجميع من الالتحاق بها".

وتابع "طلبت من مدرب السنغال عدم استدعائه لأنه خاض عددا قليلا من المباريات خلال 8 أشهر فكان رده أنه إن لم يأت الآن فلن يشارك في كأس العالم. كان ذلك مزعجا، هذا ليس عدلا".

وأكمل سيسك "أشركته (ضد روما) لأنه سيغادر غدا (الثلاثاء) ولن يكون معنا لمدة خمسة أسابيع، وبما أننا ندفع راتبه، فمن الأفضل أن يلعب قليلا معنا".

ولم تلق هذه التصريحات استحسانا لدى السنغاليين الغاضبين الذين عبّروا عن استيائهم من المدرب الإسباني بإهانات وتعليقات مسيئة على حد وصف موقع "سبورت" الفرنسي.

ونشر بعض السنغاليين تعليقات على هيئة رؤوس خنازير وذلك على حسابات فابريغاس بمواقع التواصل الاجتماعي، في رد فعل انتقامي على حد وصف الموقع.

وختم الموقع "بلغت الأزمة ذروتها بين السنغال وفابريغاس، غير أنّ الضحية الحقيقية هنا هو دياو، الذي باتت مشاركته في أول بطولة لكأس أمم أفريقيا في مسيرته موضع شك كبير".

يُذكر أن دياو شارك مع كومو هذا الموسم في 8 مباريات بجميع البطولات بواقع 349 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.