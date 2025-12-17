يزن النعيمات يخضع لجراحة ناجحة.. فهل سيكون جاهزا لكأس العالم 2026؟

خضع مهاجم الأردن يزن النعيمات لعملية جراحية ناجحة الأربعاء، في مركز سبيتار الطبي المتخصص في علاج وتأهيل الإصابات الرياضية.

ونشر النعيمات (26 عاما) الذي يدافع عن ألوان نادي العربي القطري، عبر خاصية الستوري في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام "الحمد لله تمت العملية بالنجاح… دعواتكم".

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب الأردن سرعة شفاء النعيمات الذي سجل 26 هدفا دوليا والعودة إلى الملاعب ليتمكن من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحلّ الأردن في المجموعة العاشرة إلى جانب النمسا والجزائر والأرجنتين.

ووجهت الجماهير الأردنية رسائل دعم للنعيمات الذي يعتبر ركيزة أساسية في صفوف النشامى بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال الفوز على العراق في ربع نهائي كأس العرب التي تختتم في قطر غدا الخميس بلقائي النهائي بين الأردن والمغرب ومباراة المركز الثالث والرابع بين السعودية والإمارات.

وأصيب النعيمات في الدقيقة السابعة وتحامل على نفسه وعاد الى الملعب بعدما تلقى العلاج خارجه، لكنه اضطر إلى ترك مكانه إلى الشاب عودة الفاخوري في الدقيقة 13، بعدما شعر بآلام عقب ارتقائه خلال وقوفه في الحائط البشري إثر ركلة حرة للعراق، وخرج من الملعب على حمالة.

وظهر يزن النعيمات في المدرجات وهو يؤازر ويشجع زملاءه في مواجهة السعودية، وأهدى لاعبو "النشامى" الفوز والتأهل لزميلهم المصاب ووعدوه بأن يحملوا له "الكأس إلى المستشفى الذي أجرى فيه العملية".

هل سيكون النعيمات جاهزا لكأس العالم 2026؟

يقول الدكتور معتصم الزعبي مستشار جراحة العظام والطب الرياضي والمناظير إن الفترة المتوقعة لغياب أي لاعب أصيب بقطع في الرباط الصليبي 9 أشهر على الأقل.

وتابع أن أقل فترة يمكن أن يغيب اللاعب فيها عن الملاعب هي 7 أشهر وقد تمتد إلى 11 شهرا.

وأوضح أن اللاعب المصاب يخضع لجراحة ثم يخضع لفترة تأهيل، وهناك حالات نادرة جدا يغيب اللاعبون فيها عن الملاعب لمدة 6 أشهر فقط.

وشرح الحالات التي يمكن للاعب أن يغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر هي قطع في الغضروف أو إصابة رباط جانبي لا يستدعي تدخلا جراحيا.

وعليه، فإن ترجيحات غياب يزن النعيمات عن الأردن في كأس العالم 2026 أكبر بكثير من مشاركته، وجماهير الأردن تنتظر حدوث معجزة تسمح للاعب بالتواجد ولو حتى في ثاني أو ثالث مباريات دور المجموعات لمونديال أميركا الشمالية.