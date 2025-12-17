هل سيُقال رونار مدرب السعودية بعد الإقصاء من كأس العرب؟

قال الفرنسي هيرفي رونار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم إنه مستمر في منصبه كمدير فني للأخضر إلا إذا أراد أحد منه التوقف عن العمل فإن هذا ليس مسؤوليته.

وعقد رونار مؤتمرا صحفيا -اليوم الأربعاء- للحديث عن مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب، المقرر إقامتها أمام الإمارات غدا الخميس.

وقال رونار إن مباراة المركز الثالث لم تكن المباراة التي يرغب في خوضها ولكنه حال كرة القدم، مؤكدا تركيزه على تحقيق الفوز غدا وإنهاء البطولة في أفضل مركز ممكن.

وأضاف أن "البطولة جيدة والمستويات كانت جيدة والحضور الجماهيري والتنظيم كان مثاليا واستمتعنا بالمشاركة في هذه البطولة وسط أجواء مذهلة، لسنا سعداء بأدائنا لكننا نحتاج إلى التركيز من أجل الفوز في المباراة الأخيرة وتحقيق أفضل مركز ممكن".

وعن خشيته من تداعيات نتائج الأخضر في كأس العرب على مستقبله مع المنتخب، قال رونار :"أنا مستمر مع المنتخب.. وإذا أراد أحد أن أتوقف عن العمل هذه ليست مسؤوليتي ولو طلب المسؤول رحيلي سأرحل وهذا حال كرة القدم".

وعن مدى استفادة المنتخب السعودي من كأس العرب استعدادا لكأس العالم، قال رونار إن "مباريات كأس العالم ستكون مختلفة تماما نظرا لفارق المستويات بين المنتخبات هنا والمنتخبات في المونديال، لكن علينا أن نعمل على تصحيح الأخطاء واستخلاص الدروس من هذه المشاركة".

وأضاف أنه "قمنا بالاستعداد لمواجهة الأردن بشكل جيد وإحصائيات المواجهة كانت ممتازة، فنسبة الاستحواذ كانت لنا وكنا نعرف إستراتيجية الأردن قبل المواجهة، عندما سجل الأردن كان لاعبان أمام 4، وكانت لدينا فرصتان جيدتان ولم نتمكن من التسجيل".

وبسؤاله عما ينقص اللاعب السعودي للعب بروح عالية مع المنتخب، قال رونار إنه "بدأت وظيفتي في الجزء الأول 2019 ولدي خبرة مع اللاعبين، مستوى تحفيزهم جيد جدا لا يوجد مشكلة من هذه الناحية، حضرنا لهذه البطولة بذات الإرادة، جميعنا شعر بأنه في مواجهة قبل النهائي أننا نعاني والسؤال لماذا لم يحقق المنتخب السعودي أي لقب منذ 2003؟".