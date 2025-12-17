صدمة غياب محمد صلاح عن تشكيلة الفيفا المثالية لعام 2025 تشعل المنصات

أثار غياب هداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح وهداف الدوري الإسباني كيليان مبابي في تشكيلة الفيفا لعام 2025، موجة غضب عند محبي الساحرة المستديرة.

إذ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلال حفل "الأفضل" (ذا بيست) لتوزيع الجوائز الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، قائمته السنوية لأفضل 11 لاعبا في العالم والتي غاب عنها صلاح ومبابي، إلى جانب نجم بايرن ميونخ هاري كين، وهو ما اعتبره الجمهور "نسفا للمنطق الكروي".

تشكيلة فيفا 2025

جاءت تشكيلة الفيفا لهذا العام بنكهة "باريسية" وكتالونية خالصة، إذ ضمت التشكيلة في خط الهجوم: المتوج بالكرة الذهبية وهداف الدوري الفرنسي عثمان ديمبيلي، وإلى جانبه الموهبة الإسبانية لامين يامال.

وفي خط الوسط، حضر الإنجليزي جود بيلينغهام، والإسباني بيدري، والإنجليزي كول بالمر.

أما خط الدفاع، فزينته الأسماء العربية بحضور النجم المغربي أشرف حكيمي (أفضل لاعب في أفريقيا)، بجانب الهولندي فيرجيل فان دايك، في حين حرس العرين الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

نقطة صلاح "اليتيمة"

لم ينشغل رواد المنصات بمن صعد إلى منصة التتويج، بقدر انشغالهم بمن غاب عنها وعلامات الاستفهام التي رسمتها آلية الاختيار.

وبدت المفارقة صارخة حين وجد الجمهور صلاح ومبابي خارج القائمة، بينما حجز الإنجليزي جود بيلينغهام مقعده بـ14 نقطة على الرغم من موسمه الخالي من الجوائز الفردية.

أما الصدمة الكبرى فكمنت في كواليس الأرقام، إذ منحت آلية التصويت -الموزعة بالتساوي (25%) بين قادة المنتخبات والمدربين والإعلام والجماهير- النجم المصري "نقطة واحدة يتيمة" فقط، في نتيجة وصفها عشاق اللاعب بـ"الإجحاف المنفصل عن الواقع".

غضب جماهيري

ورصدت حلقة (2025/12/17) من برنامج "شبكات" تفاعل الجماهير الغاضب مع إقصاء صلاح، حيث اعتبر المعلقون أن المعايير باتت تفتقد للشفافية.

المغرد معتز الحسين عبّر عن سخطه الشديد من النتيجة، كاتبا:

"أفضل لاعب وهداف وأكبر مساهم في أقوى دوري بالعالم خارج أفضل تشكيل في العالم.. هذا يحدث عندما تنسف المنطق والعدالة".

في المقابل، كان للمدون حمزة رأي مغاير، ملمحا إلى أن الأرقام الفردية ليست المعيار الوحيد، حيث قال:

"باختصار، من يبذل جهدا، ويدافع، ويعمل بجد، ويستمع إلى كلمات المدرب حرفيا.. ويضغط من أجل مصلحة الفريق وليس من أجل الأرقام القياسية الشخصية، سيحقق هدفه".

أما الناشط أبو سالم، فقد انتقد ازدواجية المعايير إذا كان "السلوك خارج الملعب" سببا في استبعاد البعض، مشيرا إلى النجم الصاعد لامين يامال:

"إذا كان الأداء خارج الملعب له دور.. لماذا لم يُنظر في سلوك لامين يامال والانتقادات الموجهة له؟ أم أن سهره واحتفالاته وتصريحاته كانت إيجابية جدا ليتم اختياره؟".

من جهته، أشاد المدون أحمد بقرار الفيفا، معلقا: