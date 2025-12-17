شاهد.. عرض فرقة "هايبرس كيدز أفريكا" يلهب مدرجات كأس العرب

حصلت الجزيرة نت على عرض حصري من فرقة "هايبرس كيدز أفريكا" (Hypers Kids Africa)، الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب نهاية مباراة السعودية والأردن ضمن نصف نهائي كأس العرب قطر 2025.

وحضرت الفرقة -بقيادة مشرفها موزيس بوتيندو- مباراة السعودية والأردن للاستمتاع بأجواء البطولة العربية، وذلك قبيل مشاركتها في حفل "ذا بيست" (The Best) الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2025 في قطر.

وعلى هامش احتفالات الجماهير الأردنية بتأهل "النشامى" إلى نهائي كأس العرب، أضفى الأطفال الأوغنديون أجواء استثنائية على المدرجات، برقصات أفريقية لافتة وحركات بهلوانية عكست ثراء الموروث الثقافي الأفريقي وحيويته.

وفي حديثه للجزيرة نت، قال بوتيندو إن جميع أعضاء الفرقة ينحدرون من أوغندا، موضحا: "قمت بجمع 75 طفلا من مختلف المدن والمناطق الأوغندية لتعليمهم الرقص والحركات البهلوانية، ونحن اليوم نحظى بمتابعة واسعة على منصة إنستغرام، حيث يتجاوز عدد متابعينا 11 مليون شخص".

وتأسست فرقة "هايبرس كيدز أفريكا" عام 2013، بهدف دعم الأطفال المحرومين، قبل أن تكتسب شهرة عالمية إثر مشاركتها في برامج فنية دولية، من بينها "أميركا غوت تالنت"، إلى جانب تقديم عروض مشتركة مع نجوم عالميين مثل المغني أيكون.

وتهدف الفرقة إلى توظيف عائدات عروضها الفنية في بناء منزل ومدرسة لأطفالها، في إطار سعيها لتمكينهم اجتماعيا وتعليميا، وتحويل الفن إلى وسيلة أمل ومستقبل أفضل.