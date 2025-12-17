سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية لأول مرة في تاريخه

أنهى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عامه الاستثنائي على أفضل وجه، بعدما توج بلقب كأس القارات للأندية لكرة القدم (كأس إنتر كونتيننتال)، عقب فوزه 2-1 بركلات الترجيح، على فلامنغو البرازيلي، الأربعاء، في نهائي المسابقة العالمية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعلى ملعب (أحمد بن علي)، انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، حيث بادر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بالتسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 38، في حين تعادل الإيطالي جورجينيو لفلامنغو في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 كأس أفريقيا 2025 تبعثر أوراق الدوريات الأوروبية الكبرى

كأس أفريقيا 2025 تبعثر أوراق الدوريات الأوروبية الكبرى list 2 of 2 جوائز مالية قياسية في كأس العالم 2026 end of list

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الوقت الإضافي، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة سان جيرمان، بفضل تألق غير عادي من حارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف، الذي تصدى لـ4 ركلات ترجيح من لاعبي فلامنغو.

وبذلك، حصد باريس سان جيرمان، بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، سادس ألقابه في عام 2025، بعدما أن توج بكأس السوبر الفرنسي في قطر، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

وكان فلامنغو يطمح للتتويج بكأس إنتر كونتيننتال، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن أحرز اللقب (بالنظام القديم) عام 1981، عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث كانت المسابقة تقام آنذاك من مباراة واحدة بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية.