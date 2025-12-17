رياضة|بطولات عالمية|قطر

سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية لأول مرة في تاريخه

Soccer Football - FIFA Intercontinental Cup - Final - Paris St Germain v Flamengo - Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Rayyan, Qatar - December 17, 2025 Paris St Germain's Marquinhos lifts the trophy with teammates after winning the FIFA Intercontinental cup final REUTERS/Thaier Al-Sudani
احتفال لاعبي سان جيرمان بلقب كأس القارات للأندية (رويترز)
Published On 17/12/2025
آخر تحديث: 23:40 (توقيت مكة)

أنهى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عامه الاستثنائي على أفضل وجه، بعدما توج بلقب كأس القارات للأندية لكرة القدم (كأس إنتر كونتيننتال)، عقب فوزه 2-1 بركلات الترجيح، على فلامنغو البرازيلي، الأربعاء، في نهائي المسابقة العالمية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعلى ملعب (أحمد بن علي)، انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، حيث بادر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بالتسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 38، في حين تعادل الإيطالي جورجينيو لفلامنغو في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الوقت الإضافي، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة سان جيرمان، بفضل تألق غير عادي من حارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف، الذي تصدى لـ4 ركلات ترجيح من لاعبي فلامنغو.

وبذلك، حصد باريس سان جيرمان، بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، سادس ألقابه في عام 2025، بعدما أن توج بكأس السوبر الفرنسي في قطر، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

PSG's goalkeeper Matvey Safonov stop a ball in the penalty shootout during the FIFA Intercontinental Cup final soccer match between Flamengo and Paris Saint-Germain in Doha, Qatar, Wednesday, Dec. 17, 2025. (AP Photo/Hussein Sayed)
الحارس سافونوف يتألق خلال ركلات الترجيح ليهدي سان جيرمان اللقب (أسوشيتد برس)

وكان فلامنغو يطمح للتتويج بكأس إنتر كونتيننتال، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن أحرز اللقب (بالنظام القديم) عام 1981، عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث كانت المسابقة تقام آنذاك من مباراة واحدة بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية.

المصدر: الألمانية

