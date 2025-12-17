شبيه راموس يخطف الأضواء في كأس ملك إسبانيا

اجتاحت صورة اللاعب بورخا دياز مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء خلال مواجهة برشلونة ومضيفه غوادالاخارا (أحد أندية الدرجة الثالثة) في كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين.

والسبب وراء هذا الانتشار الواسع هو الشبه المذهل بين دياز وسيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الأسطوري، مما أثار موجة من السخرية والتعليقات الطريفة.

وتساءل المتابعون بفكاهة "هل يُعقل أن راموس عاد إلى إسبانيا في صفقة سرية لم يلحظها أحد؟"، ففي الدقيقة الـ19 من اللقاء التقطت عدسات التلفزيون كادرا للاعب يشبه تماما قلب الدفاع الإسباني الشهير الذي كان قد أعلن مؤخرا رحيله عن نادي مونتيري المكسيكي بنهاية عقده في عام 2026.

وسرعان ما غصت المنصات الاجتماعية بالتعليقات، فكتب أحد المشجعين مازحا "غادر راموس المكسيك ليظهر اليوم بقميص غوادالاخارا ضد برشلونة!"، في حين أصر آخر بقوله "لا يمكن لأحد إقناعي بأن هذا ليس سيرجيو راموس الحقيقي".

وأضاف مغرد آخر ساخرا "يبدو أن راموس فضّل اللعب في الدرجة الثالثة بإسبانيا على البقاء في الدوري المكسيكي".

من هو بورخا دياز؟

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن دياز (35 عاما) هو لاعب وسط وجناح إسباني، قضى مسيرته الطويلة متنقلا بين الأندية الصغيرة والدرجات الدنيا، حيث مثل أندية عديدة منها فوينلابرادا، وريكرياتيفو، وهيركوليس، وصولا إلى محطته الحالية في غوادالاخارا.

ورغم مشواره الحافل في الملاعب الإسبانية فإن ملامحه "الراموسية" هي التي وضعته تحت أضواء الشهرة العالمية أخيرا.

وشارك دياز أساسيا في المباراة ضد فريق المدرب الألماني هانسي فليك، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ62.

ورغم السيطرة المطلقة لبرشلونة فإن الفوز جاء متأخرا وباهتا، حيث استعصت الشباك على رفاق ليفاندوفسكي حتى الدقيقة الـ77 حين سجل أندرياس كريستنسن الهدف الأول، قبل أن يؤمّن البديل ماركوس راشفورد الفوز بالهدف الثاني في الدقيقة الـ90.

أما سيرجيو راموس الحقيقي فيوجد حاليا في القارة الأميركية، حيث كانت آخر مشاركة له مع ناديه مونتيري المكسيكي في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري حين ودع الفريق نصف نهائي "بطولة الشتاء" أمام تولوكا، علما بأن النجم المخضرم كان قد أعلن في وقت سابق أنه لن يجدد عقده مع النادي المكسيكي بنهاية عام 2026.