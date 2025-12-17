بريطانيا تضغط على أبراموفيتش لتسليم مليارات تشيلسي

منحت الحكومة البريطانية رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مهلة أخيرة لتحويل عائدات بيع نادي تشيلسي، البالغة 2.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 3.33 مليارات دولار)، لاستخدامها في دعم القضايا الإنسانية في أوكرانيا، ملوّحة باتخاذ إجراءات قانونية بحقه في حال عدم الامتثال.

وقالت بريطانيا، الأربعاء، إن أبراموفيتش يواجه خطر الملاحقة القضائية إذا لم يفرج عن الأموال خلال المهلة المحددة، وذلك في إطار العقوبات المفروضة عليه منذ عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي أدت إلى بيع النادي اللندني وتجميد عائدات الصفقة.

وتؤكد لندن أن الأموال يجب أن تُنفق حصرا على المساعدات الإنسانية داخل أوكرانيا، في سياق ضغوط أوروبية أوسع لتحميل موسكو ورجال الأعمال المرتبطين بها كلفة الخسائر البشرية والدمار الناجم عن الحرب.

ولم تتمكن وكالة رويترز من الحصول على تعليق فوري من ممثلي أبراموفيتش، الذي كان قد طالب في وقت سابق بمزيد من المرونة في آلية توزيع الأموال، مشددا على رغبته في أن تصل إلى جميع المتضررين من النزاع. وبموجب شروط الترخيص الحكومي الجديدة، يملك أبراموفيتش مهلة 90 يوما للتقيد بالاتفاق.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها "مستعدة تماما" للجوء إلى القضاء إذا اقتضى الأمر، لتنفيذ اتفاق عام 2022 المبرم مع أبراموفيتش بشأن مصير الأموال.

من جهتها، قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إن "من غير المقبول أن تبقى أكثر من 2.5 مليار جنيه إسترليني مخصصة للشعب الأوكراني مجمّدة في حساب مصرفي بريطاني".

وكان نادي تشيلسي قد شهد أنجح فتراته التاريخية في عهد أبراموفيتش، قبل أن يُباع في مايو/أيار 2022 إلى تحالف استثماري يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بولي وشركة "كليرليك كابيتال".

ولا تزال عائدات الصفقة مجمّدة في حساب مصرفي بريطاني، ولا يمكن تحويلها أو التصرف بها إلا بعد الحصول على ترخيص من مكتب تنفيذ العقوبات المالية، التابع لوزارة المالية البريطانية.