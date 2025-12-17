السعودية ضد الإمارات بكأس العرب.. موعد مباراة المركز الثالث والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة السعودية ضد الإمارات في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالنسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025".

ويدخل المنتخبان المباراة بدوافع متشابهة، بعد خروجهما من الدور قبل النهائي، إذ يتطلع كل منهما لتحقيق فوز معنوي يضمن مركزا متقدما على منصة الترتيب، في ختام بطولة شهدت تنافسا قويا ومستويات فنية متقاربة بين المنتخبات المشاركة.

موعد مباراة السعودية والإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العرب

تقام مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 يوم الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول 2025، على ملعب خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة المباراة في الثانية ظهرا (14:00) بتوقيت السعودية، الثالثة عصرا (15:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة للبث المباشر لمباراة السعودية ضد الإمارات

beIN Sports

قنوات الكأس القطرية

الرياضية السعودية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

عمّان الرياضية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

وكان المنتخب السعودي، المتوج بلقب كأس العرب مرتين عامي 1998 و2002، يطمح للعودة إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، غير أن مشواره توقف في الدور قبل النهائي عقب خسارته بهدف نظيف أمام المنتخب الأردني، في مباراة اتسمت بالندية والحذر التكتيكي.

وفي مشواره بدور المجموعات، حل المنتخب السعودي ثانيا في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين على منتخب عمان بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، وعلى منتخب جزر القمر 3-1 في الجولة الثانية، قبل أن يتلقى خسارة بهدف نظيف أمام المنتخب المغربي في الجولة الثالثة.

وواصل "الأخضر" مشواره في البطولة بتجاوزه المنتخب الفلسطيني في دور الثمانية بنتيجة 2-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لوسيل.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب الإماراتي إلى إنهاء مشاركته في البطولة محتلا المركز الثالث، بعد خسارته في الدور قبل النهائي أمام المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة، في مباراة لم يتمكن خلالها "الأبيض" من مجاراة النسق الهجومي القوي للمنافس.

وحقق المنتخب الإماراتي واحدة من أبرز مفاجآت البطولة في دور الثمانية، بعدما أطاح بحامل اللقب المنتخب الجزائري بركلات الترجيح 7-6 عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليعزز من حظوظه بوصفه منافسا قويا على اللقب، قبل أن يخسر أمام المنتخب المغربي في الدور قبل النهائي.

وتحمل المواجهة طابعا خاصا نظرا للتنافس التاريخي بين المنتخبين، إذ يسعى كل طرف لفرض أفضليته وإنهاء البطولة بنتيجة إيجابية، في لقاء متوقع أن يشهد ندية كبيرة ورغبة واضحة من الجانبين في تحقيق الفوز، رغم خروجهما من سباق المنافسة على اللقب.

تشكيلة السعودية المحتملة ضد الإمارات

نواف العقيدي، علي مجرشي، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، نواف بوشل، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو، صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان.

تشكيلة الإمارات المحتملة ضد السعودية

حمد المقبالي، روبن فيليب كانيدو، لوكاس بيمنتا، ساشا إيفكوفيتش، ماركوس ميلوني، ماجد راشد، نيكولاس خيمينيز، يحيي الغساني، علي صالح، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا.