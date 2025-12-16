الحكم بالسجن 21 عاما على شخص دهس مشجعي ليفربول

حكمت محكمة ليفربول على الجندي السابق في مشاة البحرية الملكية البريطانية بول دويل بالسجن لمدة 21 عاما و6 أشهر، وذلك بعد إدانته بدهس عشرات من مشجعي نادي ليفربول لكرة القدم خلال احتفالهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصدر الحكم بعد اعترافه بإجمالي 31 تهمة جنائية تتعلق بالحادث الذي وقع في المدينة بتاريخ 26 مايو/أيار الماضي.

وأقر دويل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأنه مذنب في 31 تهمة، 9 منها بالتسبب في أذى جسدي جسيم مع سبق الإصرار، و17 تهمة بمحاولة التسبب في أذى جسدي جسيم.

وقال ممثلو الادعاء إن دويل (54 عاما) قاد سيارته نحو حشد المشجعين، وصدم بالغين وأطفالا وأطاح بهم أو جرهم أسفل سيارته، لمجرد أنه فقد أعصابه.

وأشار المدعي بول جريني إلى أن دويل كان في "نوبة غضب تملكته تماما" عندما أصاب 134 شخصا، بينهم 8 أطفال، ليثير الذعر في "يوم بهجة".

ورأت شرطة ميرسيسايد أن عدم سقوط قتلى يعد "معجزة"، مشيرة إلى أن دويل استخدم سيارته "كسلاح" في لحظة غضب خلال الموكب.

وكان دويل لفترة وجيزة فردا في مشاة البحرية الملكية في أوائل التسعينيات قبل تسريحه بعد عدة إدانات بالعنف، لكن الادعاء العام قال إنه بحلول وقت الحادث كان "رجل عائلة" وغير حياته.