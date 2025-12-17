أبرز "الريمونتادا" في تاريخ كأس أمم أفريقيا

على بعد أيام من انطلاق النسخة الـ35 من كأس أمم أفريقيا 2025، شهدت البطولة القارية تاريخيا عدة "ريمونتادا" غابت عنها المنتخبات العربية.

وتقام هذه النسخة من البطولة الأقوى كرويا على مستوى المنتخبات في أفريقيا، بالمغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

أبرز ريمونتادا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

وكانت أعظم ريمونتادا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، من نصيب مالي في المباراة الافتتاحية لنسخة 2010، عندما قلبت تأخرها بـ4 أهداف أمام أنغولا المضيفة إلى تعادل مثير.

أنغولا ضد مالي (4-4)

كانت أنغولا متقدمة بـ4 أهداف قبل 12 دقيقة فقط من نهاية الوقت الأصلي، حين بدأ منتخب مالي انتفاضة مذهلة في لواندا.

وظل الضيوف متأخرين بهدفين قبل الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل سيدو كيتا ومصطفى ياتاباريه هدفين متتاليين. ورغم هذه العودة البطولية، فشلت مالي في تجاوز الدور الأول.

بوركينا فاسو ضد الكونغو الديمقراطية (4-4)

اعتقدت بوركينا فاسو أنها ضمنت المركز الثالث بنسخة 1998 في بوركينا فاسو، عندما تقدمت على الكونغو الديمقراطية (4-1) قبل 3 دقائق من نهاية مباراة تحديد المركز الثالث في واغادوغو.

لكن الكونغوليين سجلوا 3 أهداف في 3 دقائق، وكان لوكينغي مونغونغو صاحب هدف التعادل في الدقيقة 90. وفازت الكونغو الديمقراطية في النهائية بركلات الترجيح.

الكاميرون ضد بوركينا فاسو (3-3)

في نسخة 2021 بالكاميرون، تنازلت بوركينا فاسو مرة أخرى عن تقدم بـ3 أهداف في مباراة تحديد المركز الثالث، وهذه المرة أمام الكاميرون المضيفة في ياوندي. وكان فانسان أبو بكر بطل اللقاء، إذ سجل هدفين في غضون 3 دقائق في الدقائق الأخيرة وقاد "الأسود غير المروّضة" إلى التعادل، قبل أن يحسموا الفوز بركلات الترجيح.