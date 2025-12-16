ماذا جرى بين حارس منتخب الأردن وقائد السعودية سالم الدوسري؟

بعد أن هزم منتخب الأردن نظيره السعودي في نصف نهائي كأس العرب وضرب موعدا مع المغرب في النهائي خرج يزيد أبو ليلى حارس الأردن بانتقادات صادمة لقائد "الأخضر" سالم الدوسري.

وبهدف نزار الرشدان في الدقيقة الـ66 تأهل المنتخب الأردني للقاء المغرب في النهائي الذي سيقام في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري في ملعب لوسيل المونديالي، وكان المنتخب المغربي فاز على الإمارات بثلاثية نظيفة -أمس الإثنين- في نصف النهائي.

من جانبه، سيلعب المنتخب السعودي في مباراة المركز الثالث مع نظيره الإماراتي في نفس يوم النهائي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد المباراة بوجود مدرب منتخب الأردن جمال السلامي مع أفضل لاعب في المباراة الحارس يزيد أبو ليلى الذي طلب الكلام، وجّه أبو ليلى رسالة إلى قائد منتخب السعودية سالم الدوسري.

وقال أبو ليلى إنه "يتمنى على سالم الدوسري أن يتواضع لأنه لاعب كبير، ولكن قبل بداية المباراة كان يصافح لاعبي منتخب الأردن بطريقة صادمة، وحتى لم يمد يده لمصافحتنا أو النظر إلينا".

وتابع "أدعوه لكي يتعلم من النجم السعودي السابق ياسر القحطاني الذي نعتبره أسطورة السعودية، وهو دائم الدعم لنا ويفضّل علينا بتواضعه، أتمنى على الكابتن سالم الدوسري أن يتواضع أكثر من ذلك في الأيام القادمة".

واستحق يزيد أبو ليلى حارس الأردن لقب رجل المباراة بعد العديد من التصديات خلال المباراة.

ونجح المنتخب الأردني في الوصول إلى المباراة النهائية بعد مشوار حافل، حيث فاز في الجولة الأولى من دور المجموعات على الإمارات 2-1، ثم فاز على الكويت 3-1 في الجولة الثانية وبثلاثية نظيفة على مصر في الجولة الثالثة.

وسيكون هذا النهائي الأول في تاريخ الأردن الذي سبق أن بلغ هذا العام نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة أيضا، في حين يلعب المغرب المباراة النهائية للمرة الثانية بعد غد الخميس على ملعب لوسيل.