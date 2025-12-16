شاهد.. محاولة تخفي ناجحة لنيمار في نيويورك

تخفّى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس بطريقة غريبة خلال تجوّله في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية.

وذكرت صحيفة "غلوبو" البرازيلية أن نيمار (33 عاما) اختار إطلالة "غير معتادة" كي يتمكن من التجوّل بحرية في شوارع نيويورك.

وارتدى نيمار معطفا مبطنا ضخما باللونين الأبيض والوردي من ماركة لويس فويتون مع قبعة غطّت رأسه بالكامل.

كذلك استعان مهاجم سانتوس بقناع بنفسجي غطّى وجهه بالكامل، وبهذه الطريقة تمكّن من السير في عدد من شوارع نيويورك بما فيها ميدان التايمز ومركز روكفلر، برفقة زوجته وعدد من أصدقائه.

وصوّر كريس غوديس -صديق نيمار- مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي وحمل عنوان "المهمّة. نيمار يمشي دون أن يعرفه أحد"، وفيه ظهر النجم البرازيلي وهو ينزل من السيارة مقنّعا ويتجول في الشارع ويلتقط بعض الصور.

الملك نيمار يرتدي قناع في محاولة اخفاء نفسه في شوارع نيويورك 🥷🤣🤣🩷🩷 pic.twitter.com/Ian5prHJnY — Team Neymar (@TeamNey10) December 14, 2025

وسأل غوديس نيمار: "لم يتعرّف عليك أحد. ما شعورك وأنت شخص عادي؟"، فأجاب لاعب سانتوس ضاحكا "أعتقد أنني لا أبدو شخصا عاديا"، في إشارة منه إلى الزي الذي ارتداه.

ويقضي نيمار حاليا عطلته في الولايات المتحدة بعد نهاية موسم 2025، وفيه أنقذ اللاعب فريقه من الهبوط في الجولات الأخيرة.

ومن المقرر أن يخضع نيمار الأسبوع المقبل لعملية جراحية في الغضروف الهلالي للركبة اليسرى قبل تجديد عقده مع سانتوس، وفق ما ذكرته صحيفة غلوبو، مشيرة إلى أن فترة تعافيه من العملية ستستغرق شهرا.

وبعد فترة النقاهة المذكورة من المنتظر أن يعود نيمار إلى الملاعب والتركيز على هدفه الأكبر، وهو المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأوقعت القرعة المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق المغرب، وهاييتي وأسكتلندا.