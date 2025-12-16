حاسوب عملاق يتنبأ بالمرشحين للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2025

يتصدر المنتخب المغربي قائمة الفرق المرشحة للتتويج بلقب النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتستضيف المغرب البطولة التي ستنطلق يوم الأحد المقبل وستستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني 2026.

أبرز المرشحين للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2025

ويُعد منتخب البلد المضيف بالإضافة إلى مصر الفريقين الأوفر حظا للتتويج بالبطولة بحسب توقعات شبكة "أوبتا" المتخصصة في البيانات والإحصائيات، في حين يتواجد منتخب كوت ديفوار في مرتبة متأخرة.

وجاء منتخب "أسود الأطلس" في صدارة الترشيحات حيث بلغت توقعّات تتويجه بالبطولة نسبة 19.1%، يليه "الفراعنة" بنسبة 12.4%.

وترى صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن هذه التوقعات تبدو مرتفعة للغاية بالنسبة للمغرب التي لم تفز بالبطولة منذ عام 1976، في حين بدت منطقية بالنسبة لمصر حاملة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها (7).

وجاء المنتخب السنغالي في المركز الثالث كمرشح مفضل للتتويج بالنسخة القادمة من كأس الأمم الأفريقية بنسبة بلغت 12.3%، علما بأنه حقق البطولة مرة وحيدة وكان ذلك عام 2021.

ويتواجد منتخبان عربيان آخران في مواقع "جيدة"، إذ يُنظر إلى المنتخب الجزائري على أنه المرشح الرابع من حيث الحظوظ للتتويج بالبطولة، ومن بعده نظيره التونسي في المركز السادس، ويتوسطهما المنتخب النيجيري في المركز السادس وفق "أوبتا".

وفي أسفل الترتيب يتواجد 9 منتخبات تبلغ نسبة حظوظها للتتويج بالبطولة أقل من 1%.

وتاليا حظوظ تتويج المنتخبات الأفريقية المشاركة في البطولة:

المغرب: 19.3%. مصر: 12.4%. السنغال: 12.3%. الجزائر: 12%. نيجيريا: 7.3%. تونس: 6.8%. ساحل العاج: 6.7%. مالي: 6.4%. الكاميرون: 4.1%. جنوب أفريقيا: 2.2%. الكونغو الديمقراطية: 2%. أنغولا: 1.3%. بوركينا فاسو: 1.2%. الغابون: 1%. زامبيا: 1%. موزمبيق: 0.8%. السودان: 0.6%. غينيا الاستوائية: 0.6%. تنزانيا: 0.5%. بنين: 0.5%. جزر القمر: 0.4%. أوغندا: 0.4%. زيمبابوي: 0.2%. بوتسوانا: 0.2%.

وتنطلق البطولة بالمباراة الافتتاحية التي ستجمع بين منتخبي المغرب المضيف وجزر القمر لحساب المجموعة الأولى، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.