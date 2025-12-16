ثقب بالرئة وكسر بالضلع.. إصابة مروعة للاعب نيوكاسل بالبريميرليغ

تعرّض دان بيرن مدافع نيوكاسل يونايتد لإصابة مروعة خلال مباراة فريقه ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر نيوكاسل يونايتد ديربي "التاين وير"، أمس الأول الأحد، أمام جاره اللدود ومضيفه سندرلاند بنتيجة صفر-1 على ملعب النور، في المباراة التي جرت لحساب الجولة الـ16 من البريميرليغ.

واضطر بيرن لمغادرة المباراة في الشوط الأول بعد تدخّل عنيف من نوردي موكييلي لاعب سندرلاند، إذ اصطدمت ركبة الأخير بصدره خلال تدخّل انزلاقي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه تم نقل المدافع الدولي الإنجليزي إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد أن اشتكي من صعوبات في التنفس.

وخضع بيرن لفحوصات أظهرت تعرّضه لثقب في الرئة وكسر في أحد الأضلاع، ما قد يُبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى 10 أسابيع وفق الصحيفة ذاتها.

ومن شأن هذه الإصابة أن تدخل "المكبايس" في أزمة حقيقية، على اعتبار أنه يتوفر للمدرب إيدي هاو حاليا 4 مدافعين فقط.

وأوضحت الصحيفة أن زميلا بيرن في قلب الدفاع سفين بوتمان يعاني من مشكلة في الظهر، بينما لا يزال جمال لاسيلس خارج حسابات المدرب هاو.

وعليه لا يتوفر لدى هاو في مركز قلب الدفاع سوى فابيان شار الذي شارك بالفعل يوم الأحد بديلا لبيرن، وماليك تياو وأليكس مورفي، علما بأن الأخير يُعد "خيارا احتياطيا قليل الخبرة".

يُذكر أن بيرن (33 عاما) شارك مع نيوكاسل يونايتد هذا الموسم في 22 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها هدفا واحدا وقدّم لزملائه 3 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وبالنتيجة المذكورة ارتقى سندرلاند إلى المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليغ بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة، بينما تجمّد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 22 نقطة في المركز الـ12.