أقوى منتخب عربي في تاريخ كأس أمم أفريقيا

تُعدّ مصر أنجح المنتخبات العربية في كأس أمم أفريقيا في كرة القدم، إذ توّجت باللقب 7 مرات في 26 مشاركة، تليها الجزائر بلقبين وكل من تونس والمغرب والسودان بلقب واحد.

ويروي تاريخ أقوى بطولة في القارة للمنتخبات أن:

مصر توجت بـ7 ألقاب قياسية (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010)

الجزائر أحرزت لقبين (1990 و2019)

السودان فازت بلقب عام 1970

المغرب ظفرت بلقب نسخة 1976

وتونس حققت لقب نسخة 2004.

وحلّت ليبيا وصيفة في 1982، في حين شاركت موريتانيا 3 مرات في 2019 و2021 و2024، وجزر القمر مرّة يتيمة في 2021، بينما لم يبلغ منتخبا الصومال وجيبوتي النهائيات.

وتشارك في النسخة الـ35 في المغرب، بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026، 6 منتخبات عربية هي مصر والمغرب والجزائر وتونس والسودان وجزر القمر.

مصر

بعد غياب عن 3 نسخ بين 2012 و2015، حلّت مصر مع نجمها محمد صلاح وصيفة مرتين في 2017 خلف الكاميرون ومطلع 2022 عندما خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال. وكان منتخب "الفراعنة" العلامة الفارقة في العقد الأول من الألفية، إذ توّجوا بقيادة المدرّب حسن شحاتة 3 مرات متتالية في 2006 و2008 و2010.

كما أحرزت اللقب في أوّل نسختين (1957 و1959) عندما شاركت 3 منتخبات فقط في البطولة. وحلّت وصيفة لإثيوبيا في 1962 ثم بلغت نصف النهائي 6 مرات، قبل أن تتذوّق طعم اللقب مجدداً على أرضها في 1986 على حساب الكاميرون بركلات الترجيح.

تراجع مستواها في النسخ الخمس التالية قبل أن تعود بلقبها الرابع من بوركينا فاسو 1998 على حساب جنوب أفريقيا 2-0.

وعاشت فترتها الذهبية مع شحاتة، فتوّجت في 2006 بركلات الترجيح أمام ساحل العاج، 2008 على الكاميرون بهدف محمد أبو تريكة، و2010 ضد غانا بهدف محمد ناجي جدّو.

الجزائر

شاركت الجزائر 20 مرة في النهائيات، وأحرزت لقبها الأول عام 1990 على أرضها على حساب نيجيريا 1-0، والثاني في مصر عام 2019 ضد السنغال 1-0 بقيادة رياض محرز.

وانتظرت حتى 1968 لتشارك للمرة الأولى، ثم واظبت مع بعض الاستثناءات بدءاً من 1980 عندما حلت وصيفة لنيجيريا (0-3). وودّعت النسختين الماضيتين من دور المجموعات دون أي فوز.

المغرب

شارك المغرب 19 مرّة أوّلها في 1972 وأحرز اللقب في مشاركته الثانية عام 1976 في إثيوبيا. بعد أن خرج من الدور الأوّل 6 مرات في 7 مشاركات بين 2000 و2013، واظب على التأهل إلى الأدوار الاقصائية في النسخ الأربع الأخيرة.

وغاب المغرب الذي خسر نهائي 2004 أمام تونس، عن نسخة 2015 التي كان من المقرر أن يستضيفها، إلا أنه طلب تأجيلها بسبب انتشار وباء أيبولا في دول إفريقية، فنقلت البطولة إلى غينيا الاستوائية وحُرم المشاركة. وخرج في النسخة الماضية من ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا 0-2، رغم تحقيقه إنجازا تاريخيا في مونديال قطر 2022 عندما بات أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف النهائي.

تونس

خاضت تونس النهائيات 21 مرّة بدءاً من 1962 وأحرزت اللقب مرّة وحيدة على أرضها في 2004 على حساب المغرب 2-1.

وفي استضافتها الأولى عام 1965، كانت على وشك إحراز اللقب، لولا عودة غانا بقوة وفوزها 3-2 بعد التمديد.

وغابت حتى 1978 عندما حلت رابعة، ثم لم تشارك مرّة أخرى بين 1982 و1994. ومنذ ذلك الوقت تشارك من دون انقطاع. وحلت وصيفة لجنوب افريقيا في 1996، وخرجت في النسخة الماضية من دور المجموعات دون أي فوز.

في 2015، تعرّضت لخسارة أثارت جدلاً تحكيمياً كبيراً في ربع النهائي أمام غينيا الاستوائية المضيفة 1-2 بعد التمديد.

السودان وليبيا وموريتانيا وجرز القمر

شارك السودان 9 مرات بدءاً من النسخة الأولى على أرضه في 1957، وفي استضافته الثانية عام 1970 أحرز اللقب على حساب غانا.

وانقطع عن المشاركة بين 1976 و2008 ثم بلغ ربع نهائي 2012. وودّع النسخة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وشاركت ليبيا 3 مرات في النهائيات، وفي الأولى التي استضافتها عام 1982 خسرت النهائي بركلات الترجيح أمام غانا. وخرجت بعدها من الدور الأول في نسختي 2006 و2012.

وشاركت موريتانيا في 2019 و2021 عندما ودّعت من دور المجموعات دون أي فوز قبل أن تتأهل إلى ثمن النهائي في ساحل العاج، في حين خاضت جزر القمر النهائيات مرة وحيدة في 2021 وحققت فوزاً لافتا على غانا 3-2.