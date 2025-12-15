هل حُرم ريال مدريد من ركلة جزاء في مواجهة ألافيس؟
هاجم تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد التحكيم بعد فوز صعب لفريقه على ديبورتيفو ألافيس 2-1 أمس الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبهذه النتيجة رفع النادي الملكي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، وقلّص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 4 نقاط.
وقال ألونسو عبر موقع ناديه الرسمي إن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء واضحة للبرازيلي فينيسيوس جونيور.
وأضاف "مر فينيسيوس بسرعة أمام المدافع وتعرض لاحتكاك، أنا متفاجئ للغاية لعدم توجه الحكم إلى حكم الفيديو المساعد (فار)".
وتابع "رغم ذلك لم يلجأ حتى إلى تقنية الفيديو المساعد في تلك اللعبة، ومع ذلك لا يفاجئنا الأمر وسنمضي قدما".
بدوره، قال فينيسيوس إن "هناك ركلة جزاء واضحة لم تحسب لأن الخطأ ارتكب عليّ".
هل حُرم ريال مدريد من ركلة جزاء؟
يؤكد حساب "أركيفو فار" على منصة "إكس" أن قرار الحكم كان خاطئا بعدم احتساب ركلة جزاء، ووجّه سهام انتقاداته نحو "الفار".
وتابع أن فينيسيوس تجاوز تناغيليا مدافع ألافيس والذي ارتكب عليه خطأ واضحا داخل منطقة الجزاء، وأضاف أن الحكم فيكتور غارسيا فيردورا لم يطلب رأي الفار في اللقطة، كما أن حكم الفار غونزاليس فويرتيس كان غائبا عن اللقطة.
بدورها شنت قناة ريال مدريد هجوما حادا على الحكم فيردورا، وقالت إن عدم احتساب ركلة جزاء "وصمة عار لأنها واضحة، وهناك شخص في غرفة تقنية الفيديو رفض ذلك.. من المستحيل عدم منح ركلة جزاء في هذه اللعبة".
وكانت قناة "الملكي" تشير إلى الحكم فويرتيس الذي كان في غرفة تقنية الفيديو والذي يُتهم بأنه هدد ريال مدريد في مؤتمر صحفي عقد قبل نهائي كأس الملك بين الريال وبرشلونة في أبريل/نيسان الماضي.
وفويرتيس الذي اعتزل التحكيم داخل الملعب ويعمل حاليا في الفار فقط، صرح بأنهم "سيتخذون إجراءات" ضد مقاطع قناة ريال مدريد، الأمر الذي أثار غضب إدارة النادي.
ركلة أسنسيو في منطقة حساسة
ومن بين الحالات التحكيمة التي أثارت الجدل أيضا، كانت خطأ أسنسيو مدافع ريال مدريد على لوكاس بويا لاعب ألافيس، الذي طالب لاعبوه بطرد مباشر للاعب "الميرنغي".
غير أن حساب "أركيفو فار" يؤكد أن اللقطة لا تستحق بطاقة حمراء مباشرة لأن أسنسيو كان يحاول قطع الكرة من بين قدمي بويا دون أن يتعمّد إيذاء اللاعب.
وأوضح أن اللقطة تستحق بطاقة صفراء فقط.
