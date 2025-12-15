رياضة|كأس العرب|قطر

نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأردن ضد المغرب بنهائي كأس العرب
موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب (رويترز)
Published On 15/12/2025
آخر تحديث: 23:47 (توقيت مكة)

موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب، نستعرض الموعد والتشكيلتين وقنوات البث المباشر الناقلة للمواجهة المرتقبة.

تأهل الأردن للمباراة النهائية بعد فوزه 1-صفر على السعودية في نصف النهائي بملعب البيت، في حين وصل المغرب للنهائي بفوز كبير 3-صفر على الإمارات بملعب خليفة الدولي.

موعد مباراة المغرب ضد الأردن بنهائي كأس العرب

تقام مباراة المغرب ضد السعودية يوم الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو نفس ملعب نهائي مونديال قطر 2022 بين فرنسا والأرجنتين التي توجت باللقب.

وتبدأ المباراة الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت قطر والأردن والسعودية والعراق (17:00 بتوقيت المغرب والجزائر، و18:00 بتوقيت مصر).

كأس العرب 2025
الطريق لنهائي كأس العرب 2025 (الجزيرة)

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد المغرب بنهائي كأس العرب

  • beIN Sports
  • قنوات الكأس القطرية
  • الرياضية السعودية
  • دبي الرياضية
  • أبو ظبي الرياضية
  • عمّان الرياضية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تشكيلة الأردن المتوقعة ضد المغرب

  • يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، عصام السميري، رجائي عايد، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، علي علوان، أحمد عرسان.

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد الأردن

  • مهدي بن عبيد، حمزة موساوي، مروان سعدان، أنس باش، سفيان بوفتيني، محمد بولكسوت، محمد ربيع حريمات، أسامة طنان، أمين زحزوح، كريم البركاوي، وليد أزارو.
المصدر: الجزيرة

