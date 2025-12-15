نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب، نستعرض الموعد والتشكيلتين وقنوات البث المباشر الناقلة للمواجهة المرتقبة.

تأهل الأردن للمباراة النهائية بعد فوزه 1-صفر على السعودية في نصف النهائي بملعب البيت، في حين وصل المغرب للنهائي بفوز كبير 3-صفر على الإمارات بملعب خليفة الدولي.

منتخب الأردن تقدم 1-0 السعودية.. نزار الرشدان الدقيقة 66 .. كأس العرب قطر 2025#السعودية_الأردن | #الأردن_السعودية

pic.twitter.com/bQzBSxd57c — كأس العرب FIFA ™ (@_90TM) December 15, 2025

موعد مباراة المغرب ضد الأردن بنهائي كأس العرب

تقام مباراة المغرب ضد السعودية يوم الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، وهو نفس ملعب نهائي مونديال قطر 2022 بين فرنسا والأرجنتين التي توجت باللقب.

وتبدأ المباراة الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت قطر والأردن والسعودية والعراق (17:00 بتوقيت المغرب والجزائر، و18:00 بتوقيت مصر).

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد المغرب بنهائي كأس العرب

beIN Sports

قنوات الكأس القطرية

الرياضية السعودية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

عمّان الرياضية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تشكيلة الأردن المتوقعة ضد المغرب

يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، عصام السميري، رجائي عايد، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمود مرضي، علي علوان، أحمد عرسان.

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد الأردن