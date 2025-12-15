من قلب الدوحة.. "فيفا" يمنح جوائز "الأفضل" لعام 2025

يُقام غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة حفل توزيع جوائز "الأفضل" لعام 2025، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأحد.

وقال الاتحاد الدولي "سيتم الكشف عن هوية الفائزين والفائزات بالنسخة العاشرة من جوائز (The Best) من فيفا خلال حفل عشاء في العاصمة القطرية الدوحة"، مضيفا "لعبت الجماهير دورا محوريا في تحديد هوية المتوّجين والمتوَّجات بمختلف الجوائز".

وسيقام حفل توزيع الجوائز عشية المباراة النهائية لكأس القارات التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا وفلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس على ملعب أحمد بن علي في الريان.

وسيقام الحفل في قاعة كتارا في فندق فيرمونت في الدوحة حيث سيُعلن عن الفائزين أيضا بجوائز أفضل حارس مرمى في كل من فئتي الرجال والسيدات، وأجمل هدف عند الفئتين أيضا، بالإضافة إلى الفائز بجائزة اللعب النظيف، وفق بيان فيفا.

وكشف الاتحاد الدولي أنه "سيشارك في حفل العشاء نحو 800 من كبار الشخصيات، يتقدمها رئيس فيفا وأعضاء مجلس فيفا وأساطير فيفا وممثلو الاتحادات الأعضاء من حول العالم وسفراء محليون وإقليميون وأسماء لامعة من عالم المستديرة الساحرة".

وتصدّر الفرنسيان عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان بطل أوروبا والفائز بجائزة الكرة الذهبية، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، كما المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) والمغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)، قائمة المرشحين من 11 لاعبا لجائزة "الأفضل" عند الرجال.

ويبرز أيضا ضمن القائمة التي أعدتها "لجنة من الخبراء" اختارتها الهيئة الكروية العليا في العالم، كل من نجم برشلونة الإسباني اليافع لامين جمال والمهاجم الإنجليزي لبايرن ميونخ الألماني هاري كين.

تُوّج نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل فينيسيوس جونيور بالجائزة عام 2024، في الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد الدولي في الدوحة أيضا.

ويتقدّم الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جيرمان، المرشحين لجائزة أفضل مدرب حيث يُعد الأوفر حظا لنيلها بعد قيادته فريقه للتتويج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا إضافة إلى الثلاثية المحلية، وهو سيتنافس مع 6 من نظرائه من بينهم الألماني هانسي فليك (برشلونة) والهولندي أرنه سلوت (ليفربول).

وستتنافس أيضا 17 لاعبة على جائزة أفضل لاعبة، حيث تقاسمت إنجلترا بطلة أوروبا وإسبانيا بالتساوي 10 مرشحات.

وتتصدر الهولندية سارينا ويغمان الترشيحات لجائزة أفضل مدربة، بعد فوزها الصيف الماضي مع إنجلترا بكأس أوروبا للمرة الثالثة في مسيرتها.

ويتم اختيار الفائزين عبر تصويت من الجماهير، وممثلي وسائل الإعلام، وقادة ومدربي المنتخبات الوطنية.