"غاز الضحك" وكابوس السطو.. بيسوما نجم توتنهام يروي معاناته

بعد تعرضه لانتقادات لاذعة في إنجلترا واستبعاده من صفوف توتنهام في بداية الموسم بسبب استخدامه "أكسيد النيتروز"، كشف إيف بيسوما عن معاناته الشخصية، موضحا أنه دخل في حالة اكتئاب حادة إثر تعرضه لعدة عمليات سطو كبيرة.

يعيش إيف بيسوما (29 عاما) حالة من الاضطراب، فقد عاقب ناديه توتنهام لاعب خط الوسط بعد أن صور نفسه على "سناب شات" وهو يستنشق "أكسيد النيتروز"، المعروف بـ"غاز الضحك".

تُعد هذه المرة الثانية التي يُضبط فيها اللاعب المالي الدولي -الذي غاب عن الملاعب لفترة طويلة منذ أغسطس/آب الماضي بسبب إصابة في الكاحل- وهو يستخدم هذه المادة التي حُظرت للاستخدام الترفيهي في المملكة المتحدة منذ عام 2023.

وسبق أن واجه بيسوما العقوبة ذاتها بعد اعترافه في عام 2023 بـ"سوء تصرف جسيم" إثر تورطه في واقعة مشابهة، وذلك عقب إدراج المادة ضمن قائمة المخدرات من الفئة "سي" (Class C) في المملكة المتحدة.

وبعد الهجوم الذي تعرض له عقب نشر تلك المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، كسر لاعب "ليل" السابق صمته في مقابلة مع صحيفة "ذا صن".

يؤكد إيف بيسوما أن نشر الفيديو الأخير أثّر عليه وعلى المحيطين به، وخاصة عائلته، قائلا: "عندما شاهده والدي، أصيب بالذعر لأنه لم يكن على ما يرام. حاولت أن أشرح له أن الصورة مؤلمة، لكنها لا تعبر عن حقيقتي".

وأبدى لاعب توتنهام أسفه الشديد، محاولا شرح خلفيات هذا الحادث، وموضحا أن الأمر برمته نابع من التبعات النفسية لسلسلة عمليات السطو التي تعرض لها في الأشهر الأخيرة.

Yves Bissouma… honestly, what is wrong with this guy?! 🙄 Banned last season for a video inhaling laughing gas from a balloon… and now seemingly doesn’t again. Contract expires next summer anyway – just cancel his contract now and get rid ASAP.pic.twitter.com/58hyyvvMDL — Football Confidential 🌐 (@footballconfid1) December 8, 2025

يعاني من الاكتئاب

وأوضح بيسوما: "لقد حطمت هذه الحوادث شيئا ما بداخلي. أثارت فيّ الخوف والذعر والشك والاكتئاب، وتسببت لي في أرق لليالٍ طويلة، وفقدان مستمر للثقة".

وأضاف: "أنا رجل أفريقي قويّ بدنيا وعقليا. لقد واجهتُ معارك وعواصف، لكن هذه الحوادث… جعلتني أسأل نفسي مرارا وتكرارا: لماذا أنا؟".

ويؤكد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما: "لا أريد التحدث عن حادثة البالون هذه بعد الآن، فقد انتهى الأمر، لكنني أعتذر بشدة للجماهير".

وشدد بيسوما على أن هذا لا يبرر بأي حال من الأحوال ما حدث، لكنه يأمل أن يتفهم الناس دوافع تصرفه، مشيرا إلى أنه كان خائفا جدا من النوم في منزله لدرجة أنه اضطر للنوم في مركز التدريب، وأن مجرد الحديث عن الأمر كان صعبا عليه.

وبعد استدعائه المفاجئ لمنتخب مالي، أكد بيسوما -الذي عانى من الاكتئاب لدرجة أنه كان يتردد على الطبيب 5 مرات أسبوعيا- رغبته في المضي قدما.

واختتم قائلا: "أريد تجاوز أخطائي. أحب اللعب لتوتنهام، وكل ما أفكر فيه هو استعادة لياقتي البدنية ومحاولة الاستمتاع بكرة القدم مجددا". ويبدو أن هذه التصريحات تضع شائعات رحيله الأخيرة في سياقها الصحيح.