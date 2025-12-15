عداوة "فجة" وازدراء وسخرية بديربي سندرلاند ونيوكاسل بالبريميرليغ

استمتع سندرلاند بأفضل انتصار له منذ سنوات أمس الأحد بعد فوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف في لقاء قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة شكلت انتقاما مثاليا من هزيمة مؤلمة لسندرلاند أمام الفريق نفسه في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024.

وجاء فوز سندرلاند في ملعب "أوف لايت" بفضل هدف عكسي سجله نيك فولتماده لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرماه، ليصعد أصحاب الأرض إلى المركز السابع ويصبحوا على بُعد نقطتين فقط من المربع الذهبي.

ويحمل الانتصار مذاقا خاصا بالنسبة للمدافع دان بالارد، الذي سجل هدفا بالخطأ مرماه خلال الهزيمة القاسية لسندرلاند 3-صفر أمام نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير/كانون الثاني 2024، وهو اللقاء الوحيد بين الفريقين منذ مارس/آذار 2016 قبل مواجهة اليوم المثيرة.

😲 سندرلاند يرفض ذكر نيوكاسل على شاشته العملاقة! ⚽🔥 العداوة بين الأندية طبيعية، لكن سندرلاند ارتقى بها إلى مستوى آخر أمام نيوكاسل! رفض النادي كتابة اسم نيوكاسل أو وضع شعاره على الشاشة العملاقة داخل الملعب، مكتفيًا بكلمة "الزائرون". 🤔 ما رأيك في هذا التصرف؟… pic.twitter.com/lQ9DG69Iga — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2025

عداوة "فجة" وازدراء وسخرية

أظهر مشجعو سندرلاند مشاعرهم بوضوح شديد قبل انطلاق ديربي "تاين وير" عندما رفعوا لافتة ضخمة تُظهر قطة سوداء شرسة تنقض على طائر عقعق في حالة ذعر، في إشارة إلى لقب نيوكاسل.

وأظهر أصحاب الأرض حالة الازدراء بشكل أكبر على لوحة النتائج، إذ استبدلوا اسم نيوكاسل وشعاره بكلمة واحدة فقط "الزائر".

وعندما انطلقت المباراة، بذل نيوكاسل جهدا كبيرا دون جدوى، بينما بدا سندرلاند أكثر قربا من التسجيل مع مواصلته الضغط على منافسه طوال اللقاء.

وعندما أطلق الحكم صفارة النهاية، اندفع الطاقم الفني لسندرلاند نحو المدرب ريجيس لو بري للاحتفال، في وقت انفجرت فيه جماهير أصحاب الأرض فرحا، والتي كانت قد منحت فولتماده تصفيقا حادا يتسم

بالسخرية عند استبداله.

وقلد سندرلاند صورة فريق نيوكاسل أمام المدرج المخصص لجماهيره في الملعب ذاته عام 2024 بالتقاط صورته الخاصة أمام مدرجات روكر إند.

وقال لو بري "سنستمتع بهذه النتيجة، لكنني سعيد من أجل اللاعبين والنادي والجماهير لأنهم يستحقون ذلك.. فهمت بسرعة ما تعنيه هذه المباراة للجماهير، ربما كان ذلك منذ اليوم الأول لوصولي".

قصة ديربي "تاين وير"

يعود الصراع بين مدينتي نيوكاسل وسندرلاند لما قبل اختراع كرة القدم، وبدأ التوتر في القرن الـ17 خلال الحرب الأهلية الإنجليزية (1642-1651) حيث دعمت نيوكاسل الملكيين في حين أيدت سندرلاند البرلمانيين، ومنذ ذلك الحين، بدأ الانقسام السياسي والاجتماعي بين المدينتين.

مع تطور الثورة الصناعية، اشتدت المنافسة بين المدينتين في الصناعات الثقيلة، وخاصة الفحم وبناء السفن، مما غذى مشاعر العداء بين سكان المنطقتين.

وعلى وقع هذا العداء التاريخي المتراكم، بدأت مواجهات الديربي رسميا بين نيوكاسل يونايتد وسندرلاند عام 1883، عندما التقى الفريقان لأول مرة، ومنذ ذلك الحين، شهدت المباريات أجواءً نارية داخل الملعب وخارجه نظرًا لقرب المسافة بين المدينتين (نحو 20 كيلومترًا فقط).