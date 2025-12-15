شاهد.. كانسيلو لاعب الهلال السعودي يهاجم راكبا داخل طائرة

تورّط الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الهلال السعودي بموقف مثير للجدل عرّضه لموجة من الانتقادات الحادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقد كانسيلو (31 عاما) السيطرة على أعصابه أثناء سفره على متن رحلة جوية، واعتدى جسديا على راكب كان يصوّره سرّا بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

🚨🤬 Joao Cancelo jugador de Al Hilal y Portugal 🇵🇹 Agrediendo a un pasajero que lo estaba filmando pic.twitter.com/2M9rmWL9wR — Arielipillo (@arielipillo) December 14, 2025

وأظهر مقطع الفيديو جدالا بين كانسيلو والراكب، قبل أن تتطور الأمور أكثر باقتراب اللاعب من ذلك الشخص والإمساك بذراعه، وانتهى الموقف بمحاولة إبعاد الهاتف لإيقاف التصوير.

ولم يتأخر المتابعون على منصات التواصل الاجتماعي في انتقاد سلوك كانسيلو الذي "فقد فيه السيطرة على نفسه وتصرف بشكل غير مبرر".

وبحسب الصحيفة فإن كانسيلو بدأ بعدها بالمزاح مع الشخص الذي كان يصوره، مشيرة إلى أنه سخر من زميله في الهلال، علي البليهي.

وعلى الرغم من ذلك انتشر الفيديو بسرعة وتعرض كانسيلو لانتقادات حادة على سلوكه الذي بلا شك "لطخ صورته العامة" كما ترى الصحيفة الإسبانية.

ويحلم كانسيلو بالعودة مجددا إلى الملاعب في القارة الأوروبية، إذ أكد مؤخرا أنه منفتح على خوض مغامرات جديدة"، وذلك أثناء وجوده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

يُذكر أن البرتغالي الذي سبق له لأندية عملاقة في أوروبا بحجم مانشستر سيتي وبرشلونة، مرتبط حاليا مع الهلال بعقد يستمر حتى 30 يونيو/حزيران 2027.

وشارك اللاعب البالغ 31 عاما مع الهلال هذا الموسم في 5 مباريات فقط بجميع البطولات سجل خلالها هدفا وحيدا وقدّم تمريرتين حاسمتين وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.