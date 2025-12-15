تتميّز منتخبات كرة القدم بكنياتها، لكن الأمر يتخذ في أفريقيا شكلا مختلفا، حيث لا يتجزأ لقب المنتخب من هويته الوطنية والكروية، ويرتبط به ارتباطا وثيقا.

وتجمع هذه التسميات من أسماء الحيوانات الأكثر ضراوة كالأسد والفهد إلى الأكثر رشاقة كالغزال مرورا بالأضخم كالفيل، ومن الجوارح أكثرها دهاء وقوّة كالنسر والصقر، ومن الأسماك أفتكها كالقرش الأزرق، وقد يكون لذلك صلة بالغابات الأفريقية.

وتشذّ قلة منها وتبتعد كثيرا عن هذه التسميات مثل بافانا بافانا (الأولاد)، النجوم السوداء والقنابل النحاسية.

وقبل انطلاق كأس أمم أفريقيا في المغرب التي تقام بين 21 الشهر الجاري و18 يناير/كانون الثاني 2026، نكشف كنية كل من المنتخبات الـ24 المشاركة وأسباب إطلاق هذه الكنية عليها.

المجموعة الأولى

أسود الأطلس (المغرب): في منتصف القرن الـ20، انقرضت سلالة "الأسد البربري" أو "أسد الأطلس" التي كانت تعيش في صحراء شمال أفريقيا (من صحراء مصر الغربية إلى سلسلة جبال الأطلس في المغرب) وتخليدا لهذه السلالة أُطلق اسم أسود الأطلس على المنتخب المغربي، بطل كأس الأمم عام 1976.

النسور (مالي): يمثّل النسر الرمز الوطني لمالي، ويكتفي به منتخب مالي دون إضافة كلمة أخرى لكنيته.

شيبولوبولو (زامبيا): في البدايات كان منتخب زامبيا يُعرف باسم "كي كي 11" نسبة لأول رئيس للبلاد كينيث كاوندا، قبل أن يتغير المسمى إلى شيبولوبولو أو "الرصاصات النحاسية" بلغة بيمبا المحلية. وأتت التسمية من مناجم النحاس التي تشتهر بها زامبيا وتُعدّ المصدر الأول للدخل في البلاد.

كويلاكانتيس (جزر القمر): تُعد هذه السمكة النادرة التي تعيش في أعماق البحار من أبرز رموز البلاد.

المجموعة الثانية

الفراعنة (مصر): في إشارة للحضارة المصرية القديمة، يتخذ المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم (7 مرات)، من الفراعنة لقبا له.

بافانا بافانا (جنوب أفريقيا): بعد العودة من الإيقاف بسبب نظام الفصل العنصري، هتفت الجماهير في ديسمبر/كانون الأول 1992 أمام الكاميرون "بافانا بافانا" أو "هيا يا أولاد، هيا يا أولاد" باللهجة المحلية لتحفيز اللاعبين لتحقيق فوز تاريخي. ارتبطت بالمنتخب وأصبحت المسمى الرسمي له.

الغزلان السوداء (أنغولا): يوجد الغزال الأسود العملاق، أو الظبي السمّوري (بالانكا نيغرا)، وهو نوع نادر من الغزلان، في المنطقة الواقعة بين نهري كوانغو وكواندو في أنغولا.

المحاربون (زمبابوي): يعكس هذا الاسم الصلة بالتقاليد القتالية لدى مجموعتي الشونا والنديبيلي العرقيتين الرئيستين.

المجموعة الثالثة

النسور الممتازة (نيجيريا): النسر هو الرمز الوطني لنيجيريا وشعار الدولة. حتى عام 1994 كان المنتخب يُكنّى بـ"النسور الخضر" نسبة للون العلم وزي الفريق، قبل أن يتغيّر إلى النسور الممتازة تخليدا لجيل 1994 الذي شارك في كأس العالم لأول مرة.

نسور قرطاج (تونس): اختار منتخب تونس النسر رمزا له تعبيرا عن القوّة والسرعة. ولتمييزه عن منتخبات أفريقيا الأخرى التي تحمل لقب النسور، أضيفت كلمة "قرطاج"، نسبة لمدينة قرطاج التي تعتبر مهد الحضارة الفينيقية القديمة، وعاصمة الدولة التونسية القديمة في هذا العصر.

طيور الكركي (أوغندا): يُعدّ طائر الكركي الرمادي المتوَّج أهم رمز وطني في البلاد. ويظهر بوضوح على العلم الوطني وشعار الدولة. يرمز إلى الأناقة والجمال والسلام والقدرة على الصمود.

نجوم الأمة (تنزانيا): يُشتهر منتخب تنزانيا باسم "تايفا ستارز" أو نجوم الأمة باللغة السواحلية المنتشرة في شرق أفريقيا. كان المنتخب سابقا يعرف بـ"نجوم كليمنجارو" نسبة للجبل الشهير في تنزانيا، قبل أن يتغيّر المسمى إلى نجوم تايفا.

المجموعة الرابعة

أسود التيرانغا (السنغال): في لغة الولفية المنتشرة في غرب القارة السمراء، تعني تيرانغا حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومنها اتخذ الشعب السنغالي أسلوبا للحياة.

النمور (الكونغو الديمقراطية): ارتبط اسم النمور في وقت تسمية الدولة بـ"زائير"، وخصوصا فترة رئاسة موبوتو سيسي سيكو الذي اشتهر بارتداء جلد الفهد زيا وطنيا له. وعقب الإطاحة بموبوتو، تقرر تغيير اسم المنتخب إلى "سيمبا" أو "الأسد"، قبل أن تعود تسمية "النمور" من جديد بناء على رغبة الجماهير.

الفهود (بنين): استُبدل لقب "السناجب" عام 2022 بـ"الفهود"، لاعتماد رمز أقوى وأكثر تعبيرا عن القوة والطموح.

الحمير الوحشية (بوتسوانا): في الثقافة السيتسوانية، ترمز الحمير الوحشية "ديبيتسي" إلى السرعة والمواظبة. وتشتهر بوتسوانا بالحياة البرية حيث تشكّل الحمير الوحشية مشهدا رائعا.

المجموعة الخامسة

ثعالب الصحراء (الجزائر): ثعلب الفنك هو نوع فريد من الثعالب الصغيرة يوجد في الصحراء الجزائرية، ومنه اقتبس منتخب الجزائر اسم شهرته إلى جانب كنية "محاربي الصحراء".

الخيول (بوركينا فاسو): يحمل شعار بوركينا فاسو اثنين من الخيول. تعود القصة لأسطورة قديمة حول أميرة فرّت على ظهر الخيل لتتزوج من حبيبها، ثم أسّس ابنها لاحقا مملكة موسي التي تعتبر أصل دولة بوركينا فاسو.

الرعد الوطني (غينيا الاستوائية): يُكنّى منتخب غينيا الاستوائية بلغة فانغ الوطنية بـ"نزالانغ ناسيونال" أو الرعد الوطني، في رمز لظاهرة الرعد التي تميّز الدولة التي تنقسم ما بين الساحل الغربي للقارة وجزيرة بيوكو في المحيط الأطلسي.

صقور الجديان (السودان): صقر الجديان هو طائر ضخم منتشر في الدول الأفريقية الواقعة غرب وجنوب الصحراء الكبرى. تنتشر تلك الصقور في مدينتي دارفور وكردفان بالسودان، ومن أبرز مزاياها القدرة على صيد الجديان الصغيرة والظباء والغزلان.

المجموعة السادسة

الفيلة (كوت ديفوار): بسبب دورهم في تجارة العاج، أطلق اسم الفيلة على كوت ديفوار (ساحل العاج) حيث يعدّ هذا الحيوان رمزا وطنيا في البلاد.

الأسود غير المروّضة (الكاميرون): كما العديد من الدول الأفريقية، يمثل الأسد الرمز الوطني للكاميرون. وتعود التسمية لرئيس الكاميرون السابق أحمدو أهيدجو الذي كان صاحب فكرتها.

الفهود (الغابون): يُعدّ الفهد أحد أقوى رموز الهوية الغابونية. تحتضن البلاد الفهد الأسود الأفريقي، وهو حيوان نادر يعيش في غاباتها الكثيفة.

أفاعي المامبا (موزامبيق): "أوس مامباس" بالبرتغالية هو لقب منتخب موزامبيق، نسبة لأفعى المامبا السوداء المنتشرة في جنوب القارة.