جوشوا "المنقذ" يتعهد بسحق جيك بول ويسعى لمواجهة تايسون فيوري

اعتبر الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا نفسه منقذا لرياضة الملاكمة قبل مواجهة جيك بول، المؤثر عبر الإنترنت الذي تحوّل للملاكمة، في ميامي يوم الجمعة المقبل.

وأدلى جوشوا بتصريحات مثيرة قال فيها إن الملاكمة تحتاج للإنقاذ، وإنه سعيد بلعب دور البطل، في النزال الذي سيقام بميامي يوم الجمعة المقبل الساعة 23:00، حسب توقيت شرق الولايات المتحدة ويذاع على منصة (Netflix).

وجذب النزال، الذي يجمع البطل الموحد السابق للوزن الثقيل مرتين ضد أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، نصيبه العادل من الانتقادات.

ورفض ديونتاي وايلدر، حامل اللقب السابق لمجلس الملاكمة العالمي في الوزن الثقيل، هذه المواجهة، ووصفها بأنها "سعي لكسب المال"، بينما أثار بعض منافسي جوشوا السابقين مخاوف بشأن سلامة بول المبتدئ نسبيا في الحلبة أمام أحد أقوى الملاكمين في العالم.

وجوشوا ليس غريبا على النزالات مختلفة الاختصاصات، إذ أطاح بفرنسيس نجانو بطل الفنون القتالية المختلطة (يو إف سي) السابق في الوزن الثقيل بعد جولتين فقط في مارس/آذار 2024.

جوشوا: أنقذت الملاكمة

وقال جوشوا الحائز على الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 إنه يسعى لتحقيق فوز حاسم آخر على بول.

وأضاف: "لقد تم استدعائي من فترة توقف لإنقاذ الملاكمة مرة أخرى"، في إشارة للعام الذي ابتعد فيه عن الحلبة بعد خسارة آخر نزال له أمام مواطنه البريطاني دانييل دوبوا بالضربة القاضية في الجولة الخامسة.

وتابع: "أنا المنقذ. لقد أنقذت الملاكمة من نجانو، والآن يجب أن أنقذ الملاكمة من جيك بول".

ومنذ دخوله الحلبة لأول مرة عام 2020، حقق بول 12 انتصارا مقابل هزيمة واحدة بينها 7 انتصارات بالضربة القاضية، وفي تلك الفترة، خاض المؤثر على موقع يوتيوب ونجم قناة ديزني السابق نزالات، وتغلب على شخصيات مؤثرة أخرى، وكذلك نجم كرة السلة نيت روبنسون ومجموعة من أبطال الفنون القتالية المختلطة، بينهم أندرسون سيلفا وتيرون وودلي.

ويتراجع هذا السجل عند المقارنة مع جوشوا، الذي واجه بعضا من أعظم أبطال الوزن الثقيل مثل الأوكراني فلاديمير كليتشكو ومواطنه أولكسندر أوسيك.

وفي مواجهتهما وجها لوجه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توقّع جوشوا البالغ طوله 6.6 أقدام مقابل بول 6.1 أقدام، يوما سهلا بمكافأة مربحة.

نزاهة الملاكمة

قال جوشوا مازحا: "يجب النظر إلى الإيجابيات في ذلك: سأتمكن من العودة للمنزل مبكرا"، وأضاف جوشوا أنه ليس من مسؤوليته أن يشعر بالقلق على سلامة بول في النزال المكون من 8 جولات، وبقفازات وزنها عشر أونصات".

وأضاف: "هذه هي الملاكمة. لا يمكنني الذهاب إلى هناك وأنا أفكر فيه. سأفكر في نفسي. سيفعل الشيء نفسه معي إذا استطاع".

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان النزال سيؤدي إلى تقويض نزاهة الرياضة، قال جوشوا إنه لا يلتفت إلى الانتقادات.

وأوضح الملاكم البريطاني (36 عاما): "أتفهم من وجهة نظر المخلصين للملاكمة أن هذا لا ينبغي أن يحدث. لكن إن شاء الله سأعيش حتى أبلغ السبعين من عمري، لا أريد أن أنظر إلى الوراء وأقول أتمنى لو أنني انتهزت الفرصة ولم أفعل ذلك لأن أنصار الملاكمة قالوا ذلك".

وتتمثل الفرصة المعنية في جائزة مالية قدرها 50 مليون دولار مضمونة، بالإضافة إلى مكافأة لكل ملاكم، إذ سيصبح هذا النزال الثاني الذي يتم بثه مباشرة على منصة نتفليكس.

وكان الأول الذي نقله عملاق البث المباشر، فوز بول المثير للجدل على أسطورة ملاكمة الوزن الثقيل السابق مايك تايسون العام الماضي، والذي تعرض لانتقادات بسبب تجاوزه حدود السلامة في الرياضة.

ولم يدخل تايسون، الذي كان يبلغ عمره حينها 58 عاما، حلبة الملاكمة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن وواجه بول (27 عاما) بعد أن كان يعاني من مرض عرق النسا، بل وكان يستخدم الكرسي المتحرك أحيانا.

وأثيرت بعد ذلك مزاعم بالتلاعب في نتيجة النزال عندما ادعى بول أنه لم يوجّه الكثير من اللكمات للسماح للحدث الرئيسي على نتفليكس بالاستمرار حتى النهاية، ومع ذلك، فإن الأمر المؤكد هو قدرة بول على جذب المشاهدين بعد أن أصبح نزال تايسون الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في التاريخ.

جوشوا يسعى لمواجهة تايسون فيوري

وقال جوشوا، الذي ينسب الفضل لبول في نقل الملاكمة إلى جماهير جديدة في الوقت الذي كانت فيه رياضات قتالية أخرى مثل الفنون القتالية المختلطة تتعدى على حصتها السوقية، "العيون هي العيون وهناك المزيد من العيون على هذه الرياضة. ليس هناك من يُنكر ذلك".

أما بالنسبة لما سيحدث بعد نزال بول، قال جوشوا إنه لا يستبعد إمكانية إقناع تايسون فيوري بطل الوزن الثقيل السابق بالعودة من الاعتزال ليشارك أخيرا في النزال الضخم الذي انتظر عشاق الملاكمة لأكثر من عقد من الزمان لرؤيته.

وأوضح: "الأمر متروك لفيوري. لقد وقّعت عدة عقود من أجل مواجهته. لا أريد أن أرفع من سقف آمالي ثم أُصاب بخيبة أمل مرة أخرى".