جماهير برشلونة تسخر من ألونسو مدرب ريال مدريد

سخر جمهور برشلونة من تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الذي يعاني وفريقه من سلسلة نتائج سلبية تهدد مستقبله مع الفريق.

ففي المباريات الـ10 الأخيرة لريال مدريد في جميع البطولات، فاز الفريق الملكي في 4 لقاءات فقط وتعادل في مثلها، مقابل 3 هزائم آخرها الأربعاء الماضي أمام مانشستر سيتي (1-2) في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، مما أثار الشكوك حول بقاء ألونسو في منصبه.

جمهور برشلونة يسخر من تشابي

وبسبب هذه الحالة والتي يقابلها نشوة جماهير برشلونة بنتائج فريقها الرائعة خاصة في الدوري الإسباني، وجد أنصار "البلوغرانا" في ذلك فرصة "للتهكم على الغريم الأزلي" على حد تعبير صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبعد تقدّم برشلونة -أمس- بالنتيجة أمام أوساسونا بالهدف الأول الذي سجله البرازيلي رافينيا في الدقيقة 70، وجد فئة من جماهير الفريق سببا ثانيا للاحتفال وهو "الوضع الحرج الذي يمر به ألونسو على مقاعد بدلاء ريال مدريد".

🤣 “Xabi quédate, Xabi quédate” Los gritos de la afición del FC Barcelona a Xabi Alonso y al Real Madrid 🎥 @quimbg_30 | @jlasof pic.twitter.com/T2uQevhOyK — NEKO Deportes (@NEKODeportes) December 13, 2025

ورددت الجماهير بصوت واحد وبأسلوب ساخر هتاف "تشابي، ابق"، وهو هتاف لم يكن "عفوي أو وليد اللحظة، بل جاء سخرية مقصودة تنسجم تماما مع المرحلة التي يعيشها مدرب الفريق الأبيض".

وقالت الصحيفة "في كامب نو احتفل جمهور برشلونة بالهدف الأول مرتين، الأولى بسبب قيمته بالنسبة للفريق والأخرى لما يحمله من دلالات حول الحاضر المشوب بالشك لدكة بدلاء ريال مدريد".

وأضافت "كان الهتاف وسيلة لتسليط الضوء على وضع المنافس، وللتأكيد على أن ريال مدريد ومشكلاته يظلان جزءا من المشهد حتى في لحظات الاحتفال الخاصة ببرشلونة".

ويمر ريال مدريد بقيادة ألونسو بأزمات كبيرة والنتائج الأخيرة خير دليل على ذلك، لكن ما يثير القلق "لا يقتصر على النتائج فحسب، بل يتعداه إلى الإحساس العام بحالة من الجمود والعجز".

يُذكر أن برشلونة نجح في تأمين صدارة الليغا حتى نهاية العام الحالي، بفوزه على أوساسونا 2-صفر في المباراة التي جرت على ملعب سبوتيفاي كامب نو لحساب الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد الثاني، الذي فاز بصعوبة -أمس- على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-1.