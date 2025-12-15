باير ليفركوزن يفتح باب العودة لألونسو مدرب ريال مدريد

وجّه فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني انتقادات لاذعة لنادي ريال مدريد، بسبب طريقة تعامل الأخير مع مدربه تشابي ألونسو.

وقال كارو إن إدارة ريال مدريد لا تتعامل مع ألونسو بالطريقة التي يستحقها، وفق تعبيره، في الوقت الذي عانى فيه الفريق الملكي من سوء النتائج مؤخرا.

باير ليفركوزن يدعم ألونسو ضد ريال مدريد

وسُئل كارو في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية عما إذا كان لديه أي نصيحة لتشابي في اللحظات الصعبة التي يعيشها، فأجاب: "لا أقدّم له أي نصيحة".

وأضاف: "كنا نتمنى أن يبقى معنا، نحن نعلم أنه مدرب يتمتع بموهبة هائلة، غير أنه يواجه تجربة مختلفة في ريال مدريد".

وأوضح كارو: "هناك إذا كان الرئيس يقول إن المدرب شرّ لا بدّ منه، وإذا تُرك المدرب وحيدا وكان هو دائما من يتلقى الانتقادات، فحينها تكون الحالة مختلفة تماما عمّا عاشه في ليفركوزن. هنا كنّا جميعا نجدّف في الاتجاه نفسه ولا نترك المدرب وحيدا".

وأكد كارو أنه التقى مع ألونسو وجها لوجه في فترة التوقف الدولي الأخيرة، مشددا على علاقته الوطيدة بالمدرب الإسباني على الصعيد العائلي أيضا.

وتابع: "خلال فترة توقف الدولي قضيت عطلة نهاية الأسبوع في مدريد، اجتمعنا كعائلة مرتين. لدينا علاقة جيدة جدا، فقد كنا كعائلة خلال تلك السنوات الثلاث التي قضاها معنا".

وزاد كارو: "أعلم أنهم (عائلة ألونسو) يتابعون مبارياتنا ونحن نتابع مبارياتهم، فالعلاقة متبادلة. نشعر بتقدير كبير متبادل ونحافظ على تواصل وثيق للغاية".

وفي الوقت نفسه، أكد كارو أن أبواب العودة لباير ليفركوزن ستظل مفتوحة لألونسو وكذلك لفلوريان فيرتز اللاعب الذي انتقل إلى ليفربول في الصيف الماضي، والذي لا يمر هو الآخر بأفضل فتراته مع فريقه الجديد.

وختم كارو: "الباب مفتوح لهما. إذا أرادا العودة فيمكنهما ذلك في أي وقت".

يُذكر أن ألونسو أشرف على تدريب باير ليفركوزن في الفترة ما بين عامي 2022 حتى 2025، وقاده للتتويج بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا موسم 2023-2024.

وخلال تلك الفترة، قاد ألونسو باير ليفركوزن في 140 مباراة بجميع البطولات، وفاز الفريق معه في 89 مباراة، وتعادل في 32 وخسر 19 مرة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

معاناة ألونسو في ريال مدريد

ومنذ وصوله إلى ريال مدريد صيف العام الماضي، عاش ألونسو فترة متذبذبة حيث بدأ الموسم الحالي بقوة قبل أن تتراجع نتائج الفريق مؤخرا ما وضعه تحت طائلة الضغوط الإعلامية، إذ تحدثت تقارير عديدة عن إمكانية إقالته في حال لم تتحسن النتائج.

وتنفّس تشابي الصعداء بعد الفوز الصعب الذي حققه فريقه، أمس الأحد، على ديبورتيفو ألافيس 2-1 في المباراة التي جرت لحساب الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، ليقلّص ريال مدريد الفارق مع غريمه برشلونة المتصدر إلى 4 نقاط.