"وجه ميسي" يدفع جماهير هندية لتحطيم المقاعد واقتحام الملعب

اعتذرت ماماتا بانيرغي رئيسة وزراء ولاية البنغال للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، بسبب الفوضى العارمة التي رافقت زيارته القصيرة للهند.

وكان ميسي في اليومين الماضيين في مدينة كالكوتا الواقعة شرق الهند، التي تُعد عاصمة ولاية البنغال الغربي، في زيارة قصيرة كان من المفترض أن تكون ترويجية قبل أن تشهد حالة من الفوضى الشديدة.

فوضى عارمة خلال زيارة ميسي للهند

وكتبت بانيرغي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس "أنا منزعجة ومصدومة بشدة من سوء التنظيم الذي لوحظ في ملعب سولت ليك. لقد كنت في طريقي إلى الملعب لحضور الفعالية برفقة آلاف من عشاق الرياضة والمشجعين الذين تجمعوا لرؤية نجمهم المفضل ليونيل ميسي".

وأضافت "أقدّم اعتذاري الصادق إلى ميسي وإلى جميع عشّاقه ومتابعيه، بسبب هذا الحادث المؤسف".

وأتمت بانيرغي "أمرت بتشكيل لجنة تحقيق. ستجري اللجنة تحقيقا مفصلا في الواقعة، وتحدّد المسؤوليات، وتوصي باتخاذ تدابير تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".

وعقب زيارة ميسي القصيرة إلى ملعب سولت ليك أقدم المشجعون على تكسير المقاعد على المدرجات، واقتلاعها بل رميها داخل أرض الملعب.

وبحسب تقارير محلية، فقد قام ميسي بجولة سريعة على أرض الملعب وحيّا الجماهير الموجودة، قبل أن يُحاصر من قبل حشد كبيرة من الأشخاص، مما اضطره لمغادرة المكان بعد 20 دقيقة فقط من وصوله.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "آني" الهندية مشجعين وهم يرمون مقاعد مكسورة من المدرجات وأشياء أخرى إلى أرض الملعب وإلى مضمار ألعاب القوى، كما قفز عدد من الأشخاص فوق السياج المحيط بساحة اللعب.

وقال أحد المشجعين الغاضبين من زيارة ميسي القصيرة "لم يكن هناك سوى مسؤولين وممثلين يحيطون به، لماذا دعونا إذن؟ لقد دفعنا تذكرة سعرها 12 ألف روبية (113 يورو)، ومع ذلك لم نتمكن حتى من رؤية وجهه".

ولا يُعد ميسي أول نجم كرة قدم عالمي يزور الهند ومدينة كالكوتا، فقد سبقه إلى ذلك مواطنه الراحل دييغو أرماندو مارادونا في مناسبتين وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وسبق لميسي أن خاض مباراة دولية ودية على ملعب سولت ليك عام 2011، وفيها فاز منتخب بلاده على نظيره الفنزويلي بهدف دون رد.

وكان ميسي في الهند ضمن جولة من المقرر أن يشارك خلالها في حضور حفلات موسيقية، وورش تدريب لكرة القدم للناشئين، وبطولة للبادل، إضافة إلى إطلاق مبادرات خيرية، وذلك في فعاليات تقام في كالكوتا وحيدر آباد وبومباي ونيودلهي وفق الصحيفة الإسبانية.