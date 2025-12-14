هل حُلت أزمة صلاح وليفربول بعد فيديو الفنان أحمد السقا؟

أعادت مشاركة المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول الأخيرة ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الجدل مجددا، ولكنْ هذه المرة داخل مصر، بعد الانتقادات التي وجهها الفنان أحمد السقا لإدارة "الريدز" بسبب إبقاء اللاعب على دكة البدلاء في عدد من المباريات.

وشارك صلاح -أمس السبت- في مباراة ليفربول وبرايتون على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الـ16 من البريميرليغ، بعد أيام من استبعاده بالكامل من قائمة الفريق التي واجهت إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وعقب جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الثلاث السابقة محليا.

جدل بعد دفاع السقا عن صلاح

ونشر السقا قبل أيام مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، وجّه من خلاله رسالة داعمة لصلاح، وذكّر ليفربول بالبطولات التي حققها بفضل مواطنه.

وبدأ السقا الفيديو بتحية صلاح وأسرته، ثم وجه رسالته للاعب قائلا "هناك مثل يقول: يا جبل ما يهزك ريح، وفي حال لم تكن على دراية بما فعلته، فأود تذكيرك بذلك. كم بطولة حصدتها لليفربول؟ هل تعرف مكانتك بالنسبة للأمة العربية بالكامل، وليس لمصر فقط؟".

وأضاف السقا "أنت فخر العرب فعلا، زد ثقتك بنفسك ولا أريدها أن تهتز، تعودنا عليك وأن تتلاعب بالمدافعين. ركز يا صلاح، أملنا فيك كبير، فنحن بحاجتك في كأس الأمم الأفريقية وكذلك في كأس العالم، نحبك يا محمد صلاح".

كما نشر مقطعا آخر باللغة الإنجليزية وجّه فيه انتقادات إلى إدارة ليفربول، قبل أن يتم حذف الفيديو بعد ساعة من نشره.

وقال الممثل في ذلك الفيديو "أنا أحمد السقا أحد نجوم الشرق الأوسط، بالأصل أنا مصري وفخور بأنني من نفس جنسية الكابتن محمد صلاح".

وتابع "أريد تذكير جماهير وإدارة ليفربول بما فعله صلاح للنادي، يُرجى عمل مراجعة سريعة لما فعله صلاح لليفربول، وانظروا إلى آخر 8 سنوات، لولا وجود صلاح، هل تعتقدون أنكم ستحصلون على كل هذه الألقاب؟ لا أعتقد ذلك".

اللافت أن صلاح شارك بعد هذا الفيديو أساسيا في مباراة برايتون، وهو ما تحوّل إلى مادة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب المقطع المنشور بالإنجليزية بسبب "ركاكة اللغة وأسلوب الطرح"، وفق تقارير مصرية.

انتقادات وسخرية

ومنذ نشر مقاطع الفيديو، تصدّر السقا "قائمة المنشورات الأعلى تفاعلا"، وأصبح اسمه متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي مقترنا بالسخرية.

إذ يرى بعض المتفاعلين على شبكات التواصل أن السقا تدخل في أزمة كروية خاصة "بمستوى اللاعب الفني"، في حين أشار آخرون إلى أن رسالته حملت مبالغة لا تخدم صلاح ولا موقفه داخل ليفربول.

ولم يطل صمت السقا على ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي، فخرج في تصريحات تلفزيونية عبّر فيها عن إحباطه الشديد من هجوم الجماهير عليه، مؤكدا أنه كان يهدف إلى دعم صلاح فقط.

وقال السقا "أنا لست مختلا لأخاطب مجلس إدارة نادي ليفربول، أنا حزين جدا لأني تعرضت للإهانة بأمي وأبي وأسرتي، لقد تعرضت لشتائم يعاقب عليها القانون ولا أستطيع قولها على الشاشة".

وأضاف "أنا مستغرب من الهجوم والإهانة. ماذا فعلت لأجد كل ذلك؟! بإمكاني اعتزال التمثيل من الصبح. ولو كنتم لا تريدونني، فارموني في القمامة".

ونفى السقا قيامه بحذف الفيديو باللغة الإنجليزية من حساباته مشيرا إلى أنه فوجئ بذلك، قائلا "أنا ما حذفتش الفيديو.. اختفى لوحده. واضح إنّي دخلت في مساحة مش بتاعتي".

صلاح يشارك ويصنع هدفا

وحظي صلاح بتشجيع كبير من جماهير ليفربول بعد مشاركته في الدقيقة 25 أمام برايتون بديلا لزميله المصاب جو غوميز، ووقف الآلاف منهم للتصفيق للنجم المصري.

وظهر اللاعب المصري بمستوى جيد بعد مشاركته وصنع الهدف الثاني الذي سجل الفرنسي هوغو إيكتيكي، ليصبح ثالث أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (280)، متخطيا أسطورة تشلسي السابق فرانك لامبارد.

ولا يتفوّق على صلاح في هذه الإحصائية، سوى واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق (311) وآلان شيرر نجم نيوكاسل السابق (324).