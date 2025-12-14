رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

هل تعرض أوساسونا لظلم تحكيمي أمام برشلونة؟

Joan Garcia goalkeeper of Barcelona and Spain and Alejandro Catena centre-back of Osasuna and Spain compete for the ball during the La Liga EA Sports match between FC Barcelona and CA Osasuna at Spotify Camp Nou on December 13, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)
الحكم ألغى هدفا لأوساسونا بعد تعرض حارس برشلونة للدفع (غيتي)
Published On 14/12/2025
|
آخر تحديث: 18:38 (توقيت مكة)

حفظ

شهدت مباراة برشلونة وضيفه أوساسونا حالة تحكيمية أثارت كثيرا من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تأثيرها المباشر على النتيجة النهائية.

وحقق برشلونة -أمس السبت- فوزا صعبا على ضيفه أوساسونا بنتيجة 2-صفر على ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ونفّذ أوساسونا ركلة حرة مباشرة من منتصف الملعب، إذ أُرسلت كرة عالية إلى داخل منطقة جزاء برشلونة خرج على إثرها خوان غارسيا حارس مرمى "البلوغرانا"، في محاولة منه للإمساك بها.

إلغاء هدف أوساسونا في برشلونة

وفي اللحظة الأولى أمسك غارسيا الكرة بالفعل، لكنها سقطت من يديه بعدما فقد توازنه بسبب اصطدام قدميه بأليخاندرو كاتينا لاعب أوساسونا قبل أن يودعها زميله خورخي هيراندو في الشباك، غير أن حكم الساحة كورديرو فيغو ألغى الهدف واحتسب مخالفة لصالح حارس برشلونة.

وحدثت الواقعة في الدقيقة 84 بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدّم برشلونة بهدف دون رد، واللافت أنه بعد القرار مباشرة أمّن الفريق الكتالوني انتصاره بإضافة الهدف الثاني عبر البرازيلي رافينيا.

وأكد حساب "أركيفو فار" على منصة إكس صحة قرار حكم الساحة، مشيرا إلى وجود مخالفة صريحة لصالح حارس برشلونة.

وحلل الحساب اللقطة قائلا "تعثّر كاتينا دون أن يكون هناك أي دفع من مدافعي برشلونة، وتسبب ذلك في سقوط غارسيا نتيجة القوة الناتجة عن التعثر".

إعلان

وأضاف "رغم أن التدخل كان عرضيا وغير مقصود، فإنه يُعد مخالفة".

واتفق الخبير التحكيمي إيتورالدي غونزاليس مع تحليل "أركيفو فار"، لكنه أشار إلى ضرورة التأكد من حدوث دفع من عدمه.

وقال "تعثّر كاتينا وسقط على ساقي خوان غارسيا، إنها مخالفة".

وتابع "لو كان كاتينا قد دُفع لكانت المسألة مختلفة تماما، يجب التأكد مما إذا كان لاعب أوساسونا قد تعرّض لدفع أم أنه تعثّر وسقط من تلقاء نفسه، لأن الفارق في التفسير كبير جدا".

وعن عدم رجوع حكم الساحة إلى تقنية الفيديو المساعد أوضح إيتورالدي "إذا احتسب الحكم المخالفة قبل التسديدة، لا يمكن للفار التدخل".

هدف توريس الملغى

وشهد الشوط الأول إلغاء هدف لبرشلونة سجّله اللاعب فيران توريس من ضربة رأسية متقنة، لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي التسلل في اللقطة التي سبقت الهدف.

وأكد "أركيفو فار" أيضا على صحة القرار، مؤكدا أن رافينيا كان في وضع التسلل عند استلامه الكرة من لامين جمال في بداية الهجمة.

وأوضح أن "رافينيا كان متقدما على الكرة عندما تلقى التمريرة من لامين، حتى مع قيام الأخير بتمريرة إلى الخلف لا يلغي الوضع غير القانوني لزميله البرازيلي".

وأمّن برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني حتى نهاية العام الحالي، بوصوله إلى 43 نقطة ابتعد بها بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يحل الليلة ضيفا على ديبورتيفو ألافيس.

المصدر: الصحافة الإسبانية

إعلان