منحوه ما يريد.. ناشطون يمتدحون موقف جماهير ليفربول من محمد صلاح

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الظهور الأخير لنجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، والذي بدا وكأنه استعاد كثيرا من مكانته بمساعدة الجماهير.

وكان الجدل قد تصاعد بين الفرعون المصري ومدرب الريدز خلال الأيام الماضية بعدما تكرر جلوس صلاح على دكة البدلاء مما دفعه للتعبير عن غضبه من هذه المعاملة.

فلم يشارك صلاح -33 عاما- كلاعب أساسي لـ4 مباريات، وهو ما بررته الصحافة البريطانية برغبة النادي في تجديد الدماء وإنعاش الفريق بلاعبين شباب.

ومن الواضح أن علاقة صلاح بمدربه أرني سلوت ليست على ما يرام، وذلك على عكس علاقته بالجمهور والتي بدت جلية في مباراة ليفربول أمام برايتون، والتي جرت أمس السبت.

فقد شارك صلاح كبديل في المباراة وصنع هدفا ليصبح أكثر لاعب يسهم في تسجيل الأهداف مع نادٍ واحد، وقد غرد النادي بعد المباراة قائلا "على الدهر يجني المجد أو يجلب الفخر".

ونقلت حلقة 2025/12/14 من برنامج "شبكات"، عن سلوت قوله في تصريحات للصحفيين إن صلاح مثله مثل أي لاعب آخر، وإنه سيشركه في المباريات عندما يكون بحاجة له.

وعندما سئل المدرب عما إذا كان خلاف وقع بينه وبين النجم المصري أجاب: "ما دار بيننا سيظل بيننا". لكن الأمور واضحة جدا بالنسبة لمتابعي كرة القدم ومحبي اللاعب المصري.

الجماهير انتصرت له

وعلى مواقع التواصل، تفاعل كثير من المغردين الذين بدوا في مجملهم منحازين لصلاح ويرون في تقدير الجماهير له دليلا على مكانته التي لا يقدرها سلوت.

فقد كتب أبو وليد الجابري، بعد مباراة برايتون قائلا إن جماهير ليفربول عبرت عن تقديرها الكبير لصلاح بقوله:

أروع ما قد يحصل عليه الإنسان من الناس هو التقدير. حينما تأتي مثل هذه اللفتة الجميلة من جمهور الريدز فهي رسالة لصلاح أننا لم ننس ما قدمته لليفربول ولنا من تاريخ عظيم. أقصى ما يتمناه صلاح في الوقت الحاضر هو التقدير وقد حصل عليه من جمهور عظيم

كما امتدح عثمان ذكاء صلاح وحرصه على توطيد علاقته بجمهوره، بقوله:

صلاح ذكي.. علاقته مع الجمهور قوية.. شوف اللافتات شوف التصفيق هذا كله عوامل ضغط من صلاح على إدارة النادي

أما فداء الدين فعبرت عن شعورها بالعداء الذي يبديه المدرب لصلاح بقولها:

تحس إن المدرب مو مبسوط لأن صلاح كان الأسيست للهدف.. وحتى غير راض عن تعلق الجماهير بصلاح

وأخيرا، تحدث رامي عن قدرة اللاعب المصري على زلزلة ناديه وإرباك إدارته بقوله:

تصريح واحد من صلاح قادر انو يزلزل إدارة النادي ويحدث إرباكا بين الإدارة واللاعبين والجماهير.. هذا من صنع ليفربول ولا قيمة لهم بدون صلاح

وكان صلاح قد مر أمام وسائل الإعلام بعد تحية الجمهور، وعندما سأله الصحفيون إن كان يريد الحديث مجددا، أجابهم مازحا: "أتحدث مرتين على التوالي في أسبوع؟ لا".

وكان خلاف صلاح مع ناديه مثار اهتمام كبير خلال الأسبوع الماضي وقد سرت أحاديث كثيرة بشأن مساع غير مؤكدة لضمه إلى الدوري السعودي، وهو الأمر الذي رفضه صلاح مرارا خلال العامين الماضيين.