منافس العراق المحتمل بملحق مونديال 2026 يستعين بمدرب برشلونة السابق

أعلن الاتحاد السورينامي لكرة القدم عن تعيين هينك تن كات مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول والذي سبق أن عمل مساعدا لمدرب برشلونة وتشلسي.

وسبق أن درب تن كات (71 عاما) فريق أياكس الهولندي، وعمل مساعدا للمدرب في برشلونة وتشلسي.

سورينام منافس محتمل للعراق

وسيتولى المدرب الهولندي قيادة محاولة سورينام للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، عندما تواجه بوليفيا في مباراة فاصلة يوم 26 مارس/آذار في مونتيري، وإذا فازت فستواجه العراق يوم 31 مارس/آذار لحسم مكان في نهائيات 2026.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أسعار تذاكر كأس العالم 2026 تثير غضبا وخيبة أمل

أسعار تذاكر كأس العالم 2026 تثير غضبا وخيبة أمل list 2 of 2 "فضيحة" تهدد مشاركة الأرجنتين في كأس العالم 2026 end of list

وسيلعب المتأهل من هذا المسار في المجموعة التاسعة مع فرنسا والنرويج والسنغال، وستقام مبارياته في بوسطن وفيلادلفيا وتورونتو.

وأدت الهزيمة في غواتيمالا إلى استقالة المدرب ستانلي مينزو حارس المرمى الهولندي الدولي السابق، وسارعت سورينام لتعيين بديل.

وقال الاتحاد عن تن كات الذي عمل آخر مرة في كرة القدم عام 2023 مساعدا لمدرب سورينام الوطني آرون وينتر: "لدى اتحاد سورينام لكرة القدم ثقة كاملة بأن خبرته ورؤيته التكتيكية وقيادته يمكن أن ترتقي بالفريق إلى أعلى مستوى".