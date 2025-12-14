رياضة|كأس العالم 2026

منافس العراق المحتمل بملحق مونديال 2026 يستعين بمدرب برشلونة السابق

Football - FC Barcelona Training - The Nou Camp - 04/05 , 22/2/05 Frank Rijkaard - Barcelona Coach with Henk Ten Cate Mandatory Credit: Action Images / Alex Morton
تن كات (يسار) عمل مساعدا لفراك ريكارد في تدريب برشلونة (رويترز)
Published On 14/12/2025
|
آخر تحديث: 13:29 (توقيت مكة)

حفظ

أعلن الاتحاد السورينامي لكرة القدم عن تعيين هينك تن كات مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول والذي سبق أن عمل مساعدا لمدرب برشلونة وتشلسي.

وسبق أن درب تن كات (71 عاما) فريق أياكس الهولندي، وعمل مساعدا للمدرب في برشلونة وتشلسي.

MOSCOW - MAY 20: Avram Grant (L) the Chelsea manger and his assistant, Henk Ten Cate watch over training during the Chelsea training session ahead of the Champions League Final at the Luzhniki Stadium on May 20, 2008 in Moscow, Russia. The Champions League Final will take place in Moscow on May 21, 2008. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
تن كات (يمين) ساعد المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت بتدريب تشلسي عام 2008 (غيتي)

سورينام منافس محتمل للعراق

وسيتولى المدرب الهولندي قيادة محاولة سورينام للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، عندما تواجه بوليفيا في مباراة فاصلة يوم 26 مارس/آذار في مونتيري، وإذا فازت فستواجه العراق يوم 31 مارس/آذار لحسم مكان في نهائيات 2026.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وسيلعب المتأهل من هذا المسار في المجموعة التاسعة مع فرنسا والنرويج والسنغال، وستقام مبارياته في بوسطن وفيلادلفيا وتورونتو.

وأدت الهزيمة في غواتيمالا إلى استقالة المدرب ستانلي مينزو حارس المرمى الهولندي الدولي السابق، وسارعت سورينام لتعيين بديل.

وقال الاتحاد عن تن كات الذي عمل آخر مرة في كرة القدم عام 2023 مساعدا لمدرب سورينام الوطني آرون وينتر: "لدى اتحاد سورينام لكرة القدم ثقة كاملة بأن خبرته ورؤيته التكتيكية وقيادته يمكن أن ترتقي بالفريق إلى أعلى مستوى".

المصدر: رويترز

إعلان