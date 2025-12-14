مع "جُحا" ومذيع الملعب.. كواليس تنشيط مدرجات كأس العرب

اقتربت الجزيرة نت من الفريق القائم على تنشيط الفعاليات والأحداث المصاحبة لمباريات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، وهذه المرة من قلب الحدث في مواجهة ربع النهائي التي جمعت الجزائر بالإمارات على ملعب لوسيل.

صوت المدرجات قبل صافرة البداية

قبل نحو ساعة من انطلاق المباراة، وفي الممر المؤدي إلى أرضية الملعب، كان "ميسرة"، شاب مصري، يستعد بحماس لافت لتقديم فقراته المعتادة، متواصلا مع عشرات الآلاف من الجماهير في المدرجات، مذكّرا بموعد اللقاء وطرفيه، ودافعا الحضور إلى رفع وتيرة التشجيع مع اقتراب صافرة البداية.

ميسرة، الذي يعمل صيدلانيا في أحد مستشفيات قطر، قرر أن يطلق العنان لموهبته وصوته الرنان ليكون جزءا من المشهد الرياضي، من خلال تنشيط المباريات والفعاليات الكروية من داخل الملعب.

من الصيدلة إلى مذيع الملعب

كُلّف ميسرة بتولي مهمة مذيع ملعب مباراة الجزائر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025، لكنه يؤكد أن هذه التجربة ليست الأولى في مسيرته، إذ سبق له أن تنقل بين ملاعب قطر مساهما في تنشيط العديد من التظاهرات الرياضية والثقافية.

وشملت محطاته، بحسب حديثه للجزيرة نت، دورة الألعاب الآسيوية 2007، وكأس العالم لكرة اليد، وكأس العالم للأندية، وكأس آسيا، وكأس العرب 2021، إلى جانب بطولات وفعاليات أخرى.

"الحماس يبدد التوتر"

وعن شعوره وهو يخاطب قرابة 70 ألف متفرج، يقول ميسرة "أقدم الفقرات باللغتين العربية والإنجليزية، وأشعر بحماس ومسؤولية كبيرين تجاه الجمهور، ما يجعلني متوترا قبل كل تقديم. لكن تفاعل الجماهير يبدد هذا التوتر ويمنحني طاقة إضافية".

ويضيف "العبارات الرسمية نحرص على كتابتها والتدرّب عليها حتى لا نقع في الخطأ، أما بقية الفقرات فتكون ارتجالية. لدينا فقرات بين الشوطين وتدخلات أثناء سير المباراة، للتذكير بالتشكيل والبطاقات والأهداف والتبديلات، وكل ذلك يتم بالتنسيق الكامل مع مراقب المباراة، إذ لا يمكن إعلان أي معلومة دون إذنه".

"الجزيرة نت سبّاقة"

وحول ما إذا كان قد حظي بتعريف إعلامي سابق، يجيب ميسرة مبتسما "لا والله، أنتم في الجزيرة نت السبّاقون للتطرق إلى دور مذيع الملعب والاقتراب منا وتعريف الجمهور بنا. أنا ممتن لكم كثيرا، فالجماهير لا تعرفنا خارج الملعب، وهذه فرصة للتواصل معهم، وهم ملح كل مباراة".

إعلان

ويختتم حديثه على عجل "أشكركم، تنتظرني الآن فقرة جديدة مع الجمهور".

من وراء شخصية "جُحا"؟

وقبيل الساعة السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت مكة المكرمة، ظهر "جُحا" برفقة مرافقه وهما يدخلان ممر أرضية ملعب لوسيل. حاولت الجزيرة نت الاقتراب لمحاورتهما، غير أن تعليمات المنظمين وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حالت دون ذلك، إذ يُمنع التميمة من الإدلاء بأي تصريحات أو التفاعل الإعلامي.

لكن التقاط صور تذكارية مع "جُحا" لم يكن ممنوعا، سواء للإعلام أو للجماهير.

وما أمكن معرفته أن شركة "ألترا سبورتس إكسبيرينس" (Ultra Sports Experience) تكفلت بتصميم شخصية "جُحا"، وإعداد أزيائها، وتنفيذها ميدانيا، عبر اختيار الأشخاص المناسبين لارتداء الزي الذي يجمع رموزا بصرية من الثقافة العربية المشتركة، كالعمامة واللباس التقليدي.

تعويذة كأس العرب

يُعد "جُحا" التميمة الرسمية لكأس العرب FIFA قطر 2025، وهو شخصية محبوبة من التراث الشعبي العربي، اشتهرت بحكايات ساخرة تحمل في طياتها حكمة عميقة، وتجسّد ثراء السرد القصصي والثقافة العربية، وقيم الكرم والضيافة في المنطقة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2025.

من هو جُحا؟