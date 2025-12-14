موعد مباراة المغرب ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة للبث المباشر

تنتظر الجماهير العربية بكثير من الشغف مباراة المغرب ضد الإمارات ضمن نصف نهائي كأس العرب المقامة في قطر.

بلغ المغرب نصف النهائي بعد تغلبه على سوريا بهدف وليد أزارو. في حين حسم المنتخب الإماراتي تأهله لدور نصف النهائي لمنافسات كأس العرب بعد الفوز على الجزائر بركلات الترجيح 7-6، عقب تعادلهما 1-1 في الأشواط الإضافية.

موعد مباراة المغرب ضد الإمارات في كأس العرب

تقام المباراة يوم الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب خلفية الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت السعودية وقطر، السادسة والنصف (18:30) بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف (15:30) بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد الإمارات في كأس العرب

bein sports

قنوات الكاس

أبوظبي الرياضية

دبي الرياضية

الكويت الرياضية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطية المباشرة للجزيرة نت.

ويعتمد المغرب على تماسكه الدفاعي وسرعة لاعبيه في الهجمات المرتدة، في حين يملك خط هجوم قوي قادرا على تهديد مرمى المنافس في أي لحظة.

من جانبه، يطمح المنتخب الإماراتي لمواصلة عروضه القوية وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للنهائي، خصوصا في ظل تألق حارسه حمد المقبالي الذي كان رجل المباراة ضد الجزائر.

تشكيلة المغرب المتوقعة أمام الإمارات

حراسة المرمى: مهدي بن عبيد

خط الدفاع: حمزة موساوي – مروان سعدان – سفيان بوفتيني – محمد بولكسوت

خط الوسط: محمد ربيع حريمات – أسامة طنان – أمين زحزوح – وليد الكرتي

خط الهجوم: طارق تيسودالي – كريم البركاوي

تشكيلة الإمارات المتوقعة أمام المغرب

حراسة المرمى: حمد المقبالي

خط الدفاع: روبين فيليب كانيدو – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – ماركوس ميلوني

خط الوسط: ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز – يحيي الغساني – علي صالح

خط الهجوم: كايو لوكاس – برونو أوليفيرا.