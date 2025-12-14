قوائم المنتخبات العربية المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025

مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، يسعى المنتخب المغربي، المضيف، لاستعادة لقبه الذي غاب عنه منذ عام 1976، مع ضرورة استغلال الزخم الإيجابي الذي حققه خلال العامين الماضيين.

وستكون الجزائر، المتوجة باللقب للمرة الثانية في تاريخها عام 2019، حاضرةً أيضًا لإحباط آمال جارتها المغربية، وكذلك السنغال ومصر وساحل العاج، وكلها مرشحة قوية للفوز باللقب.

ستُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2026، وتعد بمباريات مليئة بالإثارة.

سيتنافس 24 منتخبا، جميعها تسعى للفوز بأغلى لقب قاري في كرة القدم الأفريقية، ويبقى السؤال: من سيخلف كوت ديفوار، المتوجة باللقب في يناير/كانون الثاني 2024 بعد مسيرة استثنائية.

المنتخبات 24 المتأهلة لكأس أمم أفريقيا 2025

المغرب (المنظم)، الجزائر، السنغال، مصر، نيجيريا، ساحل العاج، الكاميرون، مالي، تونس، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، بوركينا فاسو، الغابون، أنغولا زامبيا، أوغندا، غينيا الاستوائية، موزمبيق، جزر القمر، تنزانيا، السودان، زيمبابوي، بوتسوانا، بنين.

القوائم الكاملة للمنتخبات العربية المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025

– منتخب المغرب (أسود الأطلس)

حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال)، منير المحمدي (نهضة بركان)، المهدي الحرار (الرجاء).

المدافعون: نايف أكرد (أولمبيك مرسيليا)، عبد الحميد آيت بودلال (رين)، محمد الشيبي (بيراميدز)، جواد الياميق (النجمة)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، آدم ماسينا (تورينو)، نصير مزراوي (مانشستر يونايتد)، رومان سايس (السد)، أنس صالح الدين (أيندهوفن).

لاعبو الوسط: سفيان أمرابط (ريال بيتيس)، إلياس بن صغير (باير ليفركوزن)، إبراهيم دياز (ريال مدريد)، نيل العيناوي (روما)، بلال الخنوس (شتوتغارت)، عز الدين أوناحي (جيرونا)، أسامة ترغلين (فينورد).

المهاجمون: إلياس أخوماش (فياريال)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس)، يوسف النصيري (فنربخشه)، عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس)، سفيان رحيمي (العين)، إسماعيل صيباري (أيندهوفن)، شمس الدين طالبي (سندرلاند).

– منتخب تونس (صقور قرطاج)

حراس المرمى: أيمن دحمان والبشير بن سعيد ونور الدين الفرحاتي وصبري بن حسن.

المدافعون: ياسين مرياح، منتصر الطالبي، ديلان برون، آدم عروس، نادر الغندري، محمد بن علي، يان فاليري، على العابدي، مرتضى بن وناس، علي معلول.

لاعبو الوسط: إلياس السخيري، حسام تقا، فرجاني ساسي، إسماعيل الغربي، محمد الحاج محمود، حنبعل المجبري، نعيم السليتي، محمد علي بن رمضان.

المهاجمون: إلياس سعد، إلياس العاشوري، سيباستيان تونكتي، فراس شواط، حازم المستوري، سيف الدين الجزيري.

– منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)

حراس المرمى: أسامة بن بوط، لوكا زيدان، أنتوني ماندريا.

المدافعون: رفيق بلغالي، ريان آيت نوري، يوسف عطال، مهدي دورفال، جوان حجام، زين الدين بلعيد، رامي بن سبعيني، سمير شرقي، عيسى ماندي، محمد أمين توغاي.

لاعبو الوسط: إسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، هشام بوداوي، آدم زرقان، حسام عوار، فارس شايبي، إبراهيم مازة.

المهاجمون: محمد أمين عمورة، إيلان قبال، رياض محرز، أنيس حاج موسى، عادل بولبينة، منصف بقرار، بغداد بونجاح، رضوان بركان.

– منتخب مصر (الفراعنة)

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، مصطفى شوبير (الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك).

المدافعون: محمد هاني (الأهلي)، أحمد عيد (المصري البورسعيدي)، رامي ربيعة (العين الإماراتي)، خالد صبحي (المصري البورسعيدي)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، محمد إسماعيل (الزمالك)، حسام عبد المجيد (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد فتوح (الزمالك).

لاعبو الوسط: مروان عطية (الأهلي)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، مهند لاشين (بيراميدز)، محمود صابر (زد)، محمد شحاتة (الزمالك)، إمام عاشور (الأهلي)، أحمد مصطفى‭ ‬زيزو (الأهلي)، محمود حسن تريزيغيه (الأهلي)، إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول).

المهاجمون: مصطفى محمد (نانت)، صلاح محسن (المصري البورسعيدي)، أسامة فيصل (البنك الأهلي).

– منتخب السودان (صقور الجديان)

حراس المرمى: علي أبوعشرين (الهلال)، محمد أبوجا (المريخ)، مُنجد النيل (المريخ الجنوب السوداني).

خط الدفاع: محمد أرنق (الهلال)، الطيب عبد الرازق (الهلال)، مصطفى كرشوم (المريخ)، ياسر عوض (الهلال)، بخيت خميس (أهلي طرابلس الليبي)، مازن محمدين (المريخ)، عوض زايد (أهلي الخرطوم)، أحمد عبد المنعم (المريخ)، محمد كسرى (المريخ).

خط الوسط: أبوعاقلة عبد الله (أهلي بنغازي الليبي)، ولي الدين خضر (الهلال)، عبد الرؤوف يعقوب (الهلال)، عمار طيفور (الصفاقسي التونسي)، صلاح عادل (الهلال)، موسى كانتي (المريخ)، شادي عز الدين (دن بوش الهولندي)، عامر يونس.

خط الهجوم: ياسر المزمل (الهلال)، محمد عبد الرحمن (الهلال)، جون مانو (الأخضر الليبي)، محمد عيسى (نساجی مازندران الإيراني)، الجزولي نوح (أهلي طرابلس الليبي)، أبو بكر عيسى (نونجوبا بيتشايا التايلندي)، محمد أسد (المريخ).

منتخب جزر القمر (الجمبيزة)

حراس المرمى: يانيك باندور (رويال فرانك البلجيكي)، بن سليم بوينا (إستيرس الفنرسي)، عادل أنزيماني (أرارات الأرميني).

خط الدفاع: قاسم مداحوما (أوجبين الفرنسي)، أحمد سوهيلي (تولون الفرنسي)، إدريس محمد (لو بي فوت 43 الفرنسي)، كينان تويبيبو (برافو السلوفيني)، أكيم عبد الله (جانجون الفرنسي)، إسماعيل بورا (تورا الفرنسي)، يانيس كاري (سان رافائيل الفرنسي)، سعيد باكاري (سبارتا روتردام الهولندي).

خط الوسط: ياسين برهان (أريس ليماسول القبرصي)، إياد محمد (كاسا بيا البرتغالي)، رؤوف مرويفيلي (فيلفرانش الفرنسي)، يوسف ماتشمانجا (الباطن السعودي)، ريان لوتان (أميان الفرنسي)، يوسف بيندجيلود (سوشو الفرنسي)، ريمي فيتا (تونديلا البرتغالي)، يوسف زايدو (الفتح السعودي).

الهجوم: رفيق سعيد (ستاندر دو لييج البليجيكي)، أمير زيد (إيسترس الفرنسي)، فايز سليماني (قطر القطري)، ألفرادو بن نبوهان (زيمان الصربي)، مزيان مالويدا (الخلود السعودي)، أحمد إيمريك (لا شاتروا الفرنسي)، علي أبوبكر (رويال فرانك البلجيكي).