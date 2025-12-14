قصة وعد فليك مدرب برشلونة بعد الخسارة أمام تشلسي في أبطال أوروبا

في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تلقى برشلونة خسارة ساحقة أداء ونتيجةً أمام تشلسي في دوري أبطال أوروبا، وبعد المباراة قطع الألماني هانزي فليك مدرب البرسا وعدا، فهل أوفى به؟

وعقب الخسارة القاسية أمام الفريق الإنجليزي، خرج فليك بتصريح قال فيه "أعدكم.. سنرى برشلونة مختلفا قريبا"، ومنذ ذلك الحين تغير كل شيء وقلب "الثعلب الألماني" الطاولة على الفرق التي واجهها لاحقا.

وجاءت نتائج برشلونة كلها انتصارات بأداء ونتيجة بعد هزيمة "البلوز"

برشلونة 3-1 ألافيس في الليغا

برشلونة 3-1 أتلتيكو مدريد في الليغا

برشلونة 5-3 ريال بيتيس في الليغا

برشلونة 2-1 أينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

برشلونة 2-0 أوساسونا في الليغا

وبهذه الانتصارات و"الريمونتادا"، يتصدر البرسا جدول ترتيب الليغا بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد (الذي يواجه اليوم ألافيس)، في حين يحتل المركز الـ15 في ترتيب المجموعة الموحدة في البطولة القارية الأم بـ10 نقاط من 3 انتصارات وخسارتين وتعادل.

كما حقق "البلوغرانا" 7 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني منذ الخسارة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، محققًا العلامة الكاملة بـ21 نقطة.

ووصل برشلونة للهدف رقم 100 بالدوري الإسباني، وهو أكثر الفرق تسجيلا للأهداف عام 2025، والرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في عام ميلادي يعود لبرشلونة أيضا عام 2018 بتسجيله 102 هدف.