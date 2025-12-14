فينيسيوس يكشف سر تراجع مستواه مع ريال مدريد

كشف تقرير إسباني عن اعتراف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لإدارة النادي بالسبب وراء تراجع مستواه منذ بداية الموسم الكروي الحالي.

وشارك فينيسيوس مع ريال مدريد في 22 مباراة بجميع البطولات بواقع 1610 دقائق، ساهم خلالها في 12 هدفا فقط (سجل 5 وصنع 7) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

سبب تراجع مستوى فينيسيوس

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن مصدر من داخل غرفة ملابس ريال مدريد أن فينيسيوس (25 عاما) اعترف للإدارة بأنه يشعر "بعدم الجاهزية البدنية بشكل كامل"، وهو ما يؤثر سلبا على أسلوب لعبه المعتاد القائم على القوة البدنية والمهارات العالية.

ويتميز فينيسيوس بقوته في الدقائق الأخيرة من المباريات، وهي سمة افتقدها اللاعب في الأشهر الأخيرة على حد قول الصحيفة ذاتها.

وعلى الجهة الأخرى أكد مسؤولو ريال مدريد وفي مقدمتهم الرئيس فلورنتينو بيريز على ثقتهم التامة باللاعب، خاصة بعد وقوف الأخير على الأسباب التي أدت إلى فقدانه لجزء من جاهزيته البدنية، وهي مشكلة "يعاني منها الفريق بالكامل".

ورغم تعرضه لانتقادات حادة وصافرات استهجان من قبل جماهير ريال مدريد، لكن فينيسيوس يقابل ذلك بالهدوء، مؤكدا أن كل ذلك سيتغير بمجرد استعادة كامل لياقته البدنية إلى جانب ثقته التامة في دعم النادي المتواصل له.

وبفضل الثقة الكبيرة التي يحظى بها فينيسيوس وأهميته في حاضر ومستقبل ريال مدريد، فإن مسألة تجديد عقده الذي ينتهي بعد عام ونصف، بات أمرا "شبه محسوم" وفق المصادر نفسها.

وترى الصحيفة أن المباريات الأخيرة لريال مدريد أظهرت وجود انسجام بين فينيسيوس والمدرب تشابي ألونسو، بعد أسابيع من التوتر الذي نجم عن تصرفات اللاعب عقب تبديله في موقعة الكلاسيكو بالدوري الإسباني ضد برشلونة.

وختمت "آس" بالقول "منذ اعتذار فينيسيوس عن تصرفاته تلك، بات عنصرا لا غنى عنه بالنسبة للمدرب. ولا يمكن لأحد التشكيك في إصراره على المحاولة مرارا وتكرارا، ويُعد تشابي ألونسو أول من يدرك أن فترة تراجع المهاجم ستنتهي قريبا".