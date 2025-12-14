غونتر يُنهي مسيرة جون سينا في المصارعة الحرة

في عالم المصارعة الحرة، تسود قاعدة غير مكتوبة مفادها أن المصارع يخسر في مباراة اعتزاله، في مشهد يحمل عدالة شعرية تُجسد تسليم الشعلة إلى الجيل الجديد. هذا ما شهدناه بالفعل ليلة أمس السبت، حين أسدل الستار على مسيرة جون سينا الأسطورية، بعد خسارته أمام النمساوي غونتر في واحدة من أكثر المباريات تأثيرا في تاريخ المصارعة الحرة.

غونتر أسطورة المصارعة الحرة الجديد

بانتصاره على جون سينا، وجّه غونتر رسالة واضحة إلى جميع نجوم المصارعة: "أنا هنا لأبقى، وأنا أسطورة هذا الجيل".

ولم يكن هذا الإنجاز عاديا، إذ نجح المصارع النمساوي خلال 6 أشهر فقط في إنهاء مسيرتي غولدبيرغ وجون سينا، وهما من أكبر الأسماء في تاريخ المصارعة الترفيهية، وهو إنجاز يصعب تكراره في المستقبل القريب.

نهاية مثالية لمسيرة امتدت 23 عاما

جاءت هذه المواجهة في الوقت والمكان المناسبين، كخاتمة لقصة نسجها اتحاد المصارعة الحرة على مدار عام كامل، وانتهت بإسدال الستار على مسيرة امتدت 23 عاما.

وخلال تلك السنوات، حافظ جون سينا على التزامه بالحلبة، على الرغم من الإصابات المتفرقة وانشغاله بمشاريعه السينمائية، إذ حرص دائما على الظهور كمصارع نشط، رافضا فكرة العمل بدوام جزئي.

وكان قرار سينا واضحا منذ البداية: الخروج من الحلبة سيكون نهائيا. وهو ما تحقق بالفعل في قاعة كابيتال وان أرينا بواشنطن، وسط حضور جماهيري ضخم وشخصيات بارزة من عالم الرياضة والثقافة وحتى السياسة.

لماذا كان غونتر الخصم المثالي؟

رغم أن النتيجة كانت متوقعة، إلا أن نجومية جون سينا جعلت الجماهير تؤمن للحظات بإمكانية تحقيقه الانتصار الـ17 في مسيرته كبطل للعالم. لكن مواجهة غونتر بدت أشبه بالاصطدام بجدار صلب لا يمكن اختراقه.

بهذا الفوز، عوّض اتحاد المصارعة الحرة خسارة غونتر في ريسلمانيا أمام جاي أوسو، ومنحته دفعة هائلة من المصداقية، واضعةً إياه في موقع مثالي لخوض أي تحدٍ مستقبلي على الألقاب.

فمن يستطيع رفض غونتر عندما يطالب بأي لقب، بعد هزيمته لأعظم مصارع في تاريخ هذه الرياضة؟

نهاية درامية واستسلام أسطوري

شهدت خاتمة النزال لحظات حماسية مكثفة، تبادل خلالها الطرفان الهجمات بحثا عن نصر خالد في الذاكرة. وفي النهاية، تمكن غونتر من حسم المواجهة عبر إحدى حركات الإخضاع المميزة له، ليجبر جون سينا على الاستسلام، في مشهد سيظل محفورا في تاريخ المصارعة الحرة.

John Cena holds the WWE belts for the final time. pic.twitter.com/fbljsByfCJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 14, 2025

سينا.. وداع مؤثر

عقب انتهاء النزال، شهدت الحلبة لحظات مؤثرة، إذ تقدم جون سينا المشهد، بينما احتشد العديد من النجوم حول الحلبة، وعلى رأسهم بطل المصارعة الحرة كودي رودز وبطل العالم للوزن الثقيل سي إم بانك، اللذان قدّما ألقابهما لسينا تعبيرا عن الاحترام والتقدير.