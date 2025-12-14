بلمسة ساحرة.. فتاة هندية تتلاعب بسواريز نجم إنتر ميامي

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الأوروغواياني لويس سواريز، نجم فريق إنتر ميامي الأميركي، وهو يتعرض لمراوغة رائعة من فتاة هندية.

هذه اللحظة المميزة لم تمر مرور الكرام، فقد كانت ردة فعل سواريز مزيجا من الدهشة والفكاهة، إذ التفت إلى الفتاة بابتسامة عريضة معبرا عن إعجابه بمهاراتها قائلا: ‘يا إلهي’. جاء هذا الموقف خلال جلسة تدريبية ودية بحضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتضمنت التعليقات على مواقع التواصل وصفا للمراوغة بأنها ‘مذهلة للغاية’، مشيدة بمهارة الفتاة".

Suárez foi pra Índia pra tomar caneta de uma criança 😭 pic.twitter.com/tbWY7eBTTI — Inter Miami Zone (@InterMiamiZone) December 14, 2025

انضم النجم الأوروغواياني إلى زميله، الأسطورة الأرجنتيني، في رحلته إلى مدينة كولكاتا الهندية، ضمن "جولة الأفضل تاريخيا" (GOAT Tour) المنتظرة.

وحظي أيقونة كرة القدم باستقبال أسطوري، حيث تجمهر الآلاف في المطار طمعا في إلقاء نظرة على المتوج بالكرة الذهبية 8 مرات. غير أن جولة النجم الأرجنتيني شابتها الفوضى السبت.

عمد مشجعون غاضبون إلى رشق الزجاجات ومحاولة تخريب أحد الملاعب، وذلك بعدما عجز الكثير منهم عن الفوز ولو بلمحة سريعة لنجمهم المفضل.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" أن أعدادا كبيرة من حاملي التذاكر أكدوا عدم تمكنهم من رؤية ميسي إطلاقا، سواء بشكل مباشر أو عبر الشاشات العملاقة، رغم انتظارهم الطويل".