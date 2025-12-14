شاهد.. طقوس غريبة للاعب ياباني قبل مباراة بالدوري الأوروبي

لفت الياباني ريو هاتاتي لاعب سلتيك الأسكتلندي الأنظار بطقوس غريبة قبل مباراة فريقه في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وشارك هاتاتي (28 عاما) يوم الخميس الماضي أساسيا في مباراة سلتيك وضيفه روما الإيطالي التي جرت على ملعب سلتيك بارك لحساب الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

وأثار هاتاتي موجة من الاستغراب بين الجماهير بسبب "روتين الإحماء الفريد وغير المألوف الذي يقوم به قبل المباريات"، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وحتى قبل انطلاق المباراة المذكورة، انتشر مقطع فيديو لهاتاتي على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهو يقوم بحركة غريبة.

This is so interesting to me. Apparently this is one of the ‘exercises’ of Celtic FC’s Reo Hatate in his warm up routines before games. pic.twitter.com/Hik3X2J9Er — CHIEF (@tailorMARIQUE) December 13, 2025

وظهر الدولي الياباني وهو يرفع إصبعي السبابة في يديه بأوضاع مختلفة، وينظر إلى اليسار واليمين، وإلى الأعلى والأسفل كأنه يتأكد من أن "مجال رؤيته الجانبية يعمل بكفاءة"، على حد رأي الصحيفة.

وفي العادة يستمر هاتاتي في أداء هذا الروتين دقيقة كاملة، قبل أن يعود إلى إجراء تمارين الإحماء التقليدية.

وأبرزت الصحيفة عددا من التعليقات الساخرة التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي من مشجعي سلتيك، إذ كتب أحدهم "كأنني أحدّق في قائمة الطعام في محل السمك المقلي".

وأضاف آخر "يبدو كأنه يحل أرقام اليانصيب"، ونشر ثالث "لم أرَ شيئا كهذا من قبل".

يُذكر أن سلتيك خسر تلك المباراة بنتيجة صفر-3، ليفقد الفريق الأسكتلندي كامل حظوظه في التأهل المباشر إلى الدور القادم، لكنه لا يزال قادرا على بلوغه من بوابة الملحق.

وتجمّد رصيد سلتيك عند 7 نقاط وضعته في المركز الـ24 وذلك قبل جولتين من نهاية مرحلة الدوري، وفيهما سيواجه بولونيا الإيطالي وأوتريخت الهولندي على التوالي.

أما هاتاتي فقد خاض مع فريقه هذا الموسم 23 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 3 أهدف وصنع مثلها وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.