شاهد.. ركلة رأس مدمرة تُنهي عودة مصارع فرنسي لـ"يو إف سي"

عاد الفرنسي مورغان شارير (21-12-1) إلى حلبة بطولة "يو إف سي" لفنون القتال المختلطة، يوم الأحد، في أبيكس بلاس فيغاس، لكنه خسر أمام البرازيلي ميلكيزايل كوستا (25-7) بعد تلقيه ركلة رأس عالية مدمرة في الجولة الأولى.

لم تدم عودة "القرصان الأخير" مورغان شارير (21-12-1) طويلاً إلى الحلبة؛ إذ تعرض للضربة القاضية خلال دقيقة و14 ثانية فقط.

ودخل الفرنسي شارير النزال وهو مرشح للفوز للمرة الأولى في آخر ستة نزالات له في المنظمة، أمام البرازيلي ميلكيزايل كوستا (25-7)، لكنه تلقى أقسى هزيمة له منذ انضمامه إلى المنظمة عام 2023.

وجّه البرازيلي ركلة خلفية قوية ومُباغتة بعد دقيقة واحدة فقط من بداية النزال، ليُسقط الفرنسي في وسط الحلبة بضربة قاضية مروّعة، مُتلقيًا أول خسارة له بالضربة القاضية في المنظمة الأميركية.

كان سقوط الفرنسي مدوّيًا، وهو الذي واجه أحد أكبر التحديات في مسيرته التي امتدت عشر سنوات تقريبًا.

بعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية (أربعة منها في عام 2025)، ترك البرازيلي كوستا بصمة واضحة في فئة وزن 66 كيلوغرامًا، وأصبح ضمن أفضل 15 مصارعًا هذا العام.